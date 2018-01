Znanje mladih s programersko žilico na preizkušnji

26.1.2018 | 13:10

Foto: FIŠ Novo mesto

Novo mesto - Včeraj je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu potekalo tretje tekmovanje v znanju računalništva in spletnih tehnologij za srednješolce.

Na tekmovanju, ki postaja že tradicionalno, so se pomerili dijaki Gimnazije Brežice, Gimnazije Črnomelj, Šolskega centra Krško-Sevnica in Šolskega centra Novo mesto.

Kot so sporočili s FIŠ, je prvo mesto s 63 osvojenimi točkami osvojil dijak Gimnazije Brežice Primož Bogner, ki jetako ubranil lansko zmago. Drugega mesta se je veselil dijak Šolskega centra Novo mesto Andraž Bajec (53 točk), tretje mesto pa sta si razdelila lanskoletna četrtouvrščena dijakinja Lea Lukovica (Gimnazija Brežice) in Matej Marolt (ŠC Novo mesto) - oba sta dosegla 40 točk.

Ob razglasitvi najboljših je zbrane učitelje in tekmovalce nagovorila prodekanja FIŠ za izobraževanje FIŠ, doc. dr. Katarina Rojko, ki je med drugim povedala: "Na naši Fakulteti smo prepričani, da tekmovanje dijakom koristi kot preverjanje znanja in si obenem želimo, da jih motivira pri učenju za nadgradnjo znanja!" Dodala je tudi, da upa, da se bodo sodelujoče šole in dijaki nižjih letnikov na tekmovanja še vračali, dijake četrtih letnikov pa je povabila, da v prihodnjem letu svoja znanja nadgrajujejo tudi kot študenti FIŠ.

Ocenjevalno komisijo tekmovanja sta sestavljala izr. prof. dr. Blaž Rodič in doc. dr. Panče Panov, naloge pa je pripravil doc. dr. Borut Lužar.

S. G.