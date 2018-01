FOTO: Nuša Derenda, čez 20 let

26.1.2018 | 14:00

Andreja Matijevc, Nuša Derenda in Alenka Černelič Krošelj

Nušini obleki, ki ju je nosila za obhajilo in birmo.

Brežice - Nuša Derenda letos praznuje 20-letnico samostojnega glasbenega ustvarjanja in ob tej priložnosti pripravlja 20 koncertov. Prva dva bosta jutri in pojutrišnjem v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice, danes ob 18. pa bodo v omenjenem muzeju odprli razstavo z naslovom Nuša Derenda, čez 20 let.

Včeraj, ko so se Nuša Derenda, avtorica razstave Andreja Matijevc in direktorica Posavskega muzeja Alenka Černelič Krošelj ukvarjale še z zadnjimi podrobnostmi na razstavi ter dajale prve intervjuje, je bilo že jasno, da sta jutrišnji in nedeljski koncert razprodana.

"V Viteški dvorani sem si že dolgo želela nastopiti," nam je zaupala Derenda in dodala, da bo vsak od koncertov, ki jih pripravlja, nekoliko drugačen, prilagojen prostoru in publiki, obljublja tudi goste; v Brežicah jo bo spremljala njena glasbena skupina, 17. marca bo v Galussovi dvorani Cankarjevega doma nastopila s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija.

Zelo zanimiva je tudi razstava v Posavskem muzeju. V enem delu je na ogled skoraj ducat oblek, katere je Nuša nosila na svojih pomembnih nastopih, tudi tista, v kateri je leta 2001 na Pesmi Evrovizije pela Energy in zasedla sedmo mesto, v drugem pa so njeni osebni predmeti iz otroštva in rane mladosti, ko so jo Brežičani poznali še kot Anuško Žnideršič iz Brežic.

Kreatorke razstavljenih oblek, ki so nastale pod budnim očesom stilista Saša Radovića, so Alenka Globočnik, Urša Drofenik, Jelena Proković v sodelovanju z IUV.

Razstava bo na ogled do 10. aprila, na kulturni praznik se obeta prav posebno vodenje, saj bosta ob 11. uri obiskovalce vodili Nuša Derenda in direktorica muzeja.

Za Dolenjski list je Nuša razkrila nekaj zanimivih podrobnosti o njenih oblekah, pa tudi kakšno srečo je imela, ko se ji je ob neki priložnosti ena od njih začela odpenjati na odru.

O vsem tem v Dolenjskem listu prihodnji teden.

Foto in tekst: J. A.

