Kako smo pripravljeni na množične nesreče?

26.1.2018 | 14:45

Dopoldanska vaja reševanja in evakuacije ranjencev oboroženega spopada s helikopterjem do najbližje bolnišnice. (Foto: M.Ž.)

Z leve: glavni zdravnik Slovenske vojske Andrej Strahovnik in Simon Herman, predsednik sekcije Ukrepi zdravstva ob velikih nesrečah pri Slovenskem zdravniškem društvu

Novo mesto - V vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu od včeraj poteka tridnevni tečaj odziva služb za reševanje ob množičnih nesrečah. V sklopu tečaja, ki ga organizirata sekcija Ukrepi zdravstva ob velikih nesrečah pri Slovenskem zdravniškem društvu v sodelovanju s Slovensko vojsko, so dopoldne prikazali reševanje in evakuacijo ranjencev oboroženega spopada s helikopterjem do najbližje bolnišnice.

Reševanje ob množičnih nesrečah imajo svoje posebnosti, saj je treba s pravilno razporeditvijo razpoložljivih virov narediti čim več za čim večje število poškodovanih. »Naša vloga je predvsem, da mi izobražujemo prehospitalne in hospitalne ekipe, ki se ukvarjajo z vsakodnevnim delom in morajo biti pripravljene, da odreagirajo tudi ob izrednih dogodkih. Ti si redki, zato pa takrat toliko bolj uničujoči. To se bistveno razlikuje od normalnega dela, zato je potrebno, da so ekipe pripravljene tudi na take izjemne dogodke,« je povedal Simon Herman, predsednik omenjene sekcije Slovenskega zdravniškega društva, in dodal, da je namen teh tečajev tudi sodelovanje z vsemi drugimi službami, ki sodelujejo pri reševanju. Tako na tečaju ne sodelujejo le zdravstvene ekipe, temveč tudi gasilci, policija in seveda slovenska vojska, ki jim nudi veliko logistične podpore.

Dopoldne je tečajnike obiskala tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in, kot je dejala, se »na lastne oči prepričala, kako imamo dobre ekipe nujne medicinske pomoči, pripadnike civilne zaščite, vojske, policije in gasilcev, ki se družno skupaj kot en tim organizirajo in delajo vse zato, da bi v primeru množičnih nesreč ljudje dobili najboljšo in pravo oskrbo.« Ob tej priložnosti se je zahvalila vsem, ki mnogokrat tvegajo tudi svoja življenja, da bi rešili življenja drugih, udeleženih v nesreči, in obljubila, da bo tako kot do sedaj vse te ekipe podpirala ne samo v besedi, ampak tudi finančno, kolikor je in bo le možno v okviru danih možnosti.

