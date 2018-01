Dvakrat gorelo v isti ulici; gasilcem uspelo rešiti psa

26.1.2018 | 18:20

Ilustrativna fotografija, arhiv DL

Iz Regijskega centra za obveščanje Novo mesto so sporočili, da je danes kar dvakrat zagorelo v ulici Brezje v Novem mestu. Prvič ob 10.06, ko so bili obveščeni, da gori večji kup odpadnih pnevmatik in gumi gosenic. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili odpadke in pregledali okolico.

Ob 14.37 pa je v ulici Brezje gorela še suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasli požar na površini približno 400 kvadratnih metrov. O dogodku so obveščeni policisti PU Novo mesto.

Sreča v nesreči

Danes ob 13.25 so na Golievem trgu v Trebnjem gasilci PGD Trebnje s tehničnim posegom rešili psa, ki se je zapletel med ograjo in žico.

S. G.