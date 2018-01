Ponoči zagorelo ostrešje hiše v Gabrijelah

27.1.2018 | 07:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes kmalu po polnoči, ob 0.22, je v Gabrijelah v občini Sevnica zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Krmelj, Tržišče, Šentjanž, Veliki Cirnik in Sevnica, ki so požar pogasili in objekt pregledali s termo kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Zagoreli odpadki v zabojniku

Danes ponoči ob 2.36 je na Ragovski ulici v Novem mestu gorela vsebina zabojnika za komunalne odpadke. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so zabojnik pogasili.

Šmarješki konec dopoldne brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 7.30 do 12 ure, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šmarjeta 2 2003. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.