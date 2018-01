Šentjernejska in škocjanska občina skupaj v projekt plinifikacije

27.1.2018 | 08:10

Podjetje Bramac v Dobruški vasi je zainteresirano za plinifikacijo. (Foto: L. M.)

Šentjernej, Škocjan - V občinah Šentjernej in Škocjan se z izgradnjo plinovoda za zemeljski plin obeta boljša oskrbljenost s tem energentom. Pri plinifikaciji sta občini združili moči, lani sprejeli poseben odlok, v letošnjem letu pa upata, da bo prišlo do izgradnje plinovodnega omrežja.

V začetku lanskega decembra so objavili javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju obeh občin. Prvo odpiranje ponudb je bilo 22. decembra. Kot smo izvedeli, so se javili trije ponudniki, z njimi zdaj sledijo pogajanja, komisija pa bo menda v kratkem izbrala najugodnejšega. Podpis koncesijske pogodbe je predviden v prvih treh letošnjih mesecih.

Mesto priključitve nove merno regulacijske postaje (MRP) je predvideno v škocjanski občini in sicer v neposredni bližini nove industrijske cone v Dobruški vasi, to je Gospodarsko-tehnološki center Škocjan.

Z MRP bo koncesionar plinovodno omrežje širil v obe občini. V šentjernejski konec bodo cevi polagali ob regionalni cesti Dobruška vas - Šentjernej do Trubarjeve ceste v Šentjerneju, kjer se plinovod že nahaja. V strnjenem delu Šentjerneja imajo namreč že zgrajeno distribucijsko omrežje za oskrbo uporabnikov z utekočinjenim plinom in sicer okrog pet kilometrov. Istrabenz plin sedaj dovaža s cisternami, kar je povezano tudi z visoko ceno. Uporabljajo ga že mnoga podjetja v industrijski coni, tovarna zdravil Krka, osnovna šola, vrtec, itd., sedaj pa bo na voljo tudi vsem ostalim, tudi gospodinjstvom. Koncesionar, ki bo zgradil novo omrežje in tudi odkupil starega, si bo stroške izgradnje omrežja povrnil preko omrežnine. Seveda bo zato zainteresiran za nove naročnike, sicer pa ima na leto že okrog milijon kubikov garantirane porabe. Kot pravi župan Radko Luzar, bo v občino tako prišel cenejši in ekološko bolj sprejemljiv energent, kar je zelo pomembno.

PLOČNIKI IN POSTAJALIŠČA V DRAMI, ROJAH, MIHOVICI

V šentjernejski občini pa bodo s plinovodnim omrežjem prišli še do ene pomembne pridobitve. Ob izgradnji omrežja ob regionalni cesti Dobruška vas - Šentjernej bo Direkcija RS za infrastrukturo dotrajano cesto tudi obnovila in razširila, v okviru investicije pa bodo uredili še infrastrukturo v naseljih Drama, Roje in Mihovica: avtobusno postajališče, pločnik in javno razsvetljavo v Drami ter pločnik in postajališče na relaciji Roje - Mihovica. Za to krajani že dolgo prosijo.

»Delež sofinanciranja še ni dorečen, pričakujemo pa, glede na to, da gre za nevarne šolske poti, velik delež financiranja iz DRSI. Za omenjeno investicijo občina izdeluje PZI projekt, ki naj bi bil dokončan v pomladanskih mesecih,« pravi Janez Hrovat iz občinske uprave. Tako bo kmalu bolje poskrbljeno tudi za prometno varnost otrok, ki od tu peš hodijo v šolo - do rešitve problema je občina uredila šolski prevoz.

PLIN TUDI DO ŠKOCJANA

Z načrtovano gradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja bodo možnost priključitve na zemeljski plin imeli tudi Škocjančani in župan Jože Kapler vidi v možnosti cenovno ugodnega in ekološko primernega energenta veliko pridobitev. Iz Dobruške vasi, kjer je za plin zainteresirano zlasti podjetje Bramac, bodo omrežje širili ob regionalni cesti v Škocjan. Računajo, da se bodo na plin priključili glavni objekti v centru, kot so osnovna šola, občinska stavba, župnijski dom, bloki, novo stanovanjsko naselje Hrastulje, itd. Uporabniki bodo tako lahko dobili cenejši ter ekološki sprejemljivejši energent. Zdaj se pretežno ogrevajo na nafto, drva, s peleti.

L. Markelj