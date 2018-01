FOTO: Pahor podelil prve diplome Visoke šole za upravljanje podeželja

Prvih dvanajst diplomantov Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto s predsednikom Borutom Pahorjem in dekanom Jožetom Podgorškom. (Foto: M. Ž.)

Inavguracija dekana

Prejemniki znaka "S tradicijo v napredno podeželje" z dekanom in Tomažem Liscem, predsednikom Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v državnem zboru

Med številnimi podpisniki zaveze "Zaupanja vreden" je bil v imenu novomeške občine tudi župan Gregor Macedoni.

Sevno pri Novem mestu - Na Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je bilo sinoči posebej slovesno, saj so podelili prve diplome svojim dvanajstim diplomantkam in diplomantom, inavgurirali so prvega dekana šole doc.dr. Jožeta Podgorška, podelili prve znake »S tradicijo v napredno podeželje«, imenovali prvega zaslužnega profesorja prof.ddr. Janeza Usenika, ki je od nastajanja visoke šole sodeloval pri nastajanju programa in njegovi akreditaciji ter je med drugim tudi član akademskega zbora šole, ter podpisali pismo o nameri za vzpostavitev Gospodarskega grozda za podeželje Zaupanja vreden. Piko na i slovesnosti je s svojo prisotnostjo dal predsednik republike Borut Pahor.

Pred vsemi temi dejanji so pripravili še omizje o priložnostih in izzivih podeželja za mlade generacije, na kateri so sodelovali etnolog Janez Bogataj, politolog Milan Ambrož, strokovna sodelavka za razvoj turizma na kmetijah v Sloveniji na KGZS-Zavod Celje, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano Jože Podgoršek in turizmologinja Lea-Marija Colarič-Jakše, ki je pletla niti celotnega dogodka.

Predsednik Pahor se je v slavnostnem nagovoru spomnil na svoje lansko popotovanje po Sloveniji: »Sleherni dan sem občudoval lepote naše dežele, njeno urejenost in z zadoščenjem ugotavljal, da živimo v čudoviti deželi med čudovitimi ljudmi. Prav zaradi njihove strasti do življenja lahko v prihodnost zremo z upanjem in ne s strahom.« Izrazil je zadovoljstvo nad tem, da vse več mladih na podeželju prevzema gospodarstva svojih staršev in nato z lastnimi inovacijami spreminja prihodnost svoje dejavnosti. »Današnji dan je prelomen dogodek v dolgi in slavni tradiciji Centra biotehnike in turizma Grm Novo mesto. Vsem, ki prispevate k razvoju centra, iskreno čestitam za vaš trud in prizadevanja, diplomantom pa želim vse dobro na vaši življenjski poti,« je sklenil nagovor predsednik Pahor.

Zbrane so nagovorili tudi direktor Grma Novo mesto Tone Hrovat, novomeški župan Gregor Macedoni, državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša in seveda prvi dekan Jože Podgoršek. »Več kot desetletje je že minilo od prvih idej o ustanovitvi visoke šole, ki bo izobraževala mlade za uspešno upravljanje podeželja kot prostora. Že leta 2008 smo oddali vlogo za akreditacijo. Po dolgih mukah in velikih preprekah smo vendarle uspešno akreditirali visoko šolo in jo leta 2012 s podpisom Akta o ustanovitvi s strani ustanoviteljic tudi ustanovili. Že ta pot je nedvomno dokazala, da pri načrtih ne odnehamo in vztrajamo, če verjamemo, da je tisto, kar delamo, dobro. Potem je šlo vse hitreje. Leta 2013 smo akreditirali program upravljanje podeželja, se vpisali v razvid visokošolskih zavodov in v študijskem letu 2014/2015 vpisali prvo generacijo študentov. Konec leta 2016 smo imeli že prvi zagovor diplome,« je Podgoršek povzel zgodovino v nekaj stavkih in dodal, da je včerajšnja podelitev prvih diplom pomenila novo prelomnico.

Na visoki šoli so sredi priprave magistrskega študijskega programa, ki ga bodo predvidoma v marcu oddali v akreditacijo, nato pa se bodo, kot je dejal, lotili aktualizacije obstoječega visokošolskega programa, pečat pa želijo pustiti tudi na ostali področjih, ki so pomembni za podeželje oziroma jim podeželje predstavlja priložnost. »Prepričan sem, da bi nam bilo na tej poti razvoja podeželja mnogo lažje, če bi nam tudi država prisluhnila in nam omogočila sistemsko financiranje. Trenutno delujemo le zahvaljujoč ustanoviteljema, ki nam prostorsko in finančno pomagata pri našem delovanju, žal pa morajo študentje plačevati šolnine,« je pridal Podgoršek.

Znake »S tradicijo v napredno podeželje« je v kategoriji najboljši študent na študijskem področju prejela diplomatka Jožica Terner, v kategoriji najustvarjalnejši študent na šolskih ob obšolskih dejavnostih diplomatka Katja Žagar, v kategoriji nagrajeni strokovni ali pedagoški delavec Meta Vidiček in v kategoriji nagrajeno partnerstvo izr. prof. dr. Andrej Lisec.

