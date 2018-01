Jasna letos za belokranjske študente

27.1.2018 | 10:30

Črnomelj - Zavod za izobraževanje in kulturo (Zik) Črnomelj je v sodelovanju s Klubom belokranjskih študentov (KBŠ) včeraj zvečer pripravil v Črnomlju 11. dobrodelno prireditev Jasna z naslovom Pesem za mlade. Prireditev pripravljajo v spomin na pokojno sodelavko Zika Jasno Šeruga Murn.

Na dvourni prireditvi, ki sta jo povezovala Ivana Laharnar in Miha Babič in je bila posvečena slovenski glasbi, so v tukajšnjem kulturnem domu na odru stali uspešni nastopajoči na mnogih prireditvah Glas mladih, ki letos praznuje 40-letnico. Začeli pa so člani otroške folklorne skupine Dragatuš. Sicer pa so zapeli in zaigrali Urška Jakobčič, Maja Požar, Anamarija Mužar in Tina Pezdirec, Anja Bajuk, Lana Škof, Nina Pahor Oberman, The Plut Family, Monika Bajuk, Viviana Kukar, Monika Kocjan, Janja in Tanja Hozner, Erika Kralj, 2B, Aleksandra Lamut, Martina Mravinec, Tina Kocjan ter Marko Simčič. Ob koncu pa so zapeli šenovo himno Glasa mladih, za katero sta besedilo in glasbo napisala Gašper Mihelič in 2B.

Zbrana sredstva – z vstopnicami in prostovoljnimi prispevki so zbrali 910,60 evra - je črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič izročila Gregu Drobniču, predstavniku avdio-vizualnega laboratorija pri KBŠ. Prostovoljne prispevke lahko nakažete tudi na TRR: SI56 0243 008 9061 955; sklic: avlab. V avdiovizualnem laboratoriju KBŠ sledijo sodobnim trendom digitalnih medijev. Namen projekta je združiti mlade perspektivne filmske ustvarjalce iz Bele krajine, jim nuditi ustrezne pogoje za delo, zagotoviti ustrezna izobraževanja ter si sočasno zagotoviti nove možnosti komuniciranj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija