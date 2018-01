Kmalu ponosni na Knobleharjev park

27.1.2018 | 12:00

Knobhelarjev kip zaenkrat še stoji pred farno cerkvijo, do občinskega praznika pa bo na drugi strani ceste, v parku.

Škocjan - Župnija Škocjan je te dni sredi Škocjana odstranila star in dotrajan gospodarski objekt ob cesti, ki ni več služil svojemu namenu. Tam bo uredila park dr. Ignacija Knobleharja, velikega misijonarja in rojaka, na katerega so v občini zelo ponosni.

Kot je povedal župnik g. Tone Dular, tako rušitev kot urejanje novega prostora potekata na osnovi gradbenega dovoljenja ter v sodelovanju z območno enoto zavoda za varstvo kulture. Računa, da bodo park, ki bo nastal po projektu Aleša Stražarja iz podjetja Seping, podjetja za inženiring, projektiranje in ekologijo iz Kamnika, uredili do letošnjega občinskega praznika, ki ga praznujejo ob rojstnem datumu velikega misijonarja in so ga po njem tudi imenovali – Knobleharjevo.

Ob podrtju starega gospodarskega poslopja se je odprl lep prostor.

V osrednji del parka, kjer bodo urejene travnate površine, drevesa, klopce ipd., bodo premaknili Knobleharjev kip, ki sedaj stoji pred farno cerkvijo. Kip, velik dobra dva metra in pol, je delo akademskega kiparja Eda Dolinarja iz Slovenj Gradca, v bron pa ga je vlil livar Janez Kavar iz Tržiča. Škocjančani so ga postavili leta 2008, ob 150-letnici Knobleharjeve smrti. Knoblehar ima ob sebi črnčka, saj je kip zasnovan kot fontana – voda na srčni strani teče po Knobleharjevi roki na dečka, ki ga misijonar krščuje. Pred spomenikom je tudi tabla z glavnimi podatki o velikem Škocjančanu, raziskovalcu Belega Nila in borcu za pravice črncev.

Nove pridobitve v Škocjanu je vesel tudi župan Jože Kapler, ki pravi, da bo med cerkvijo in novim župnijskim domom tako nastal lepo urejen manjši trg, center občine, ki ga bodo v prihodnosti urejali v okviru občinskega podrobnega prostorskega načrta, pa bo že sedaj dobil lepši izgled.

Besedilo in foto: L. Markelj