Urologu Borisu Pogačarju Hipokratovo odličje

27.1.2018 | 13:30

Boris Pogačar (v sredini) na eni od podelitev priznanj RK. (Foto: Arhiv DL, M.M.)

Boris Pogačar

Novo mesto - Letošnji prejemnik Hipokratovega odličja, ki ga podeljuje Slovenska zdravniška zbornica, je Boris Pogačar, doktor medicine, urolog in kirurg, zaposlen v Splošni bolnišnici Novo mesto.

Odličje je prejel za izjemno stanovsko in organizacijsko delo ter cenjenost in spoštovanje med kolegi. Že kot študent je vsako poletje voluntiral na kirurškem oddelku. Kirurgija je postala njegova poklicna pot, saj je postal specialist kirurgije in urologije ter opravljal vodstvena dele na tem področju. Mlajši zdravniki ga poznajo kot mentorja, ki si vedno vzame čas za njihova vprašanja in z njimi vzpostavlja kolegialen odnos. Med kolegi zna ustvariti ugodno delovno vzdušje, krepiti zavest o zavezanosti skupnim ciljam. Njegove osebnostne lastnosti, kot so izraziti občutek odgovornosti in sposobnost samonadzora, so v ravnovesju z disciplino in popuščanjem ter tolerantnostjo do drugih. S tem je pomembno prispeval k uveljavljanju vrednot, ki naj bi odlikovale vsakega zdravnika.

Boris Pogačar je več kot 130-krat daroval kri. Več mandatov je bil predsednik Zdravniškega društva Novo mesto. S svojim izjemnim stanovskim in organizacijskim delom je bistveno prispeval k ugledu slovenskega zdravništva, zato mu Zdravniška zbornica Slovenije podeljuje Hipokratovo odličje. Vse to je zapisano v obrazložitvi podelitve priznanja.

Čeprav Boris Pogačar večino časa preživi na sojem delovnem mestu, je aktiven tudi na drugih področjih. Je aktivni član ZVVS, rezervni sanitetni častnik SV, nepogrešljiv bolničar v Novomeški partizanski četi, odličen športni strelec, aktivni član društva SRP in predvsem dober človek, pravijo v društvu SRP.

L. M.

novejši najprej Komentarji (5) 7h nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni Franci Dr. Boris Pogačar je človek z velikim znanjem in dobroto, pozornost do pacientov mu ni tuja. Da je tako sem občutil pred leti, ko sem legel na njegovo operacijsko mizo. Strah me je bilo kot .... ampak, ko sem videl kako je kirurg pomirjen in odločen pomagati, me je strah minil. Po njegovi zaslugi sem danes zdrav človek z normalnim življenjem. Hvala vam dragi doktor Pogačar. 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Zdravka Iskrene čestitke dr.Pogačar, z Vašim delom- znanjem- predanostjo- prijaznostjo- skromnostjo- ste zagotovo vzor mnogim ⚘ 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni marjanamml Dr. Pogačar je velik človek, z velikim srcem in ogromnim znanjem 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Jože Priznanje je prišlo v prave roke. Čestitam dr. Pogačar! 24m nazaj Oceni svedr Čestitke. Sam žal z omenjenim doktorjem nimam dobrih izkušenj, poznam pa še kar nekaj ljudi s podobnimi, me pa veseli, da je več pozitivnih kot negativnih. Preglej samo prijavljene komentatorje