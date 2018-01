Za nagrado Zlati kamen tudi ivanška in brežiška občina

27.1.2018 | 14:45

Dušan Strnad, ivanški župan. (Foto: arhiv DL)

Ivančna Gorica, Brežice - V Občini Ivančna Gorica, ki je med letošnjimi 12 nominirankami za nagrado zlati kamen, živijo in delajo pod sloganom Prijetno domače. Takšen pristop je po njihovi oceni med razlogi, da vse od leta 2010 vztrajno napredujejo pri merjenju učinkovitosti občin.

Župan občine Dušan Strnad v vnovični uvrstitvi občine med nominirane za nagrado vidi potrditev njihovih prizadevanj. Rezultati, ki jih dosegajo, se po njegovih besedah izražajo tudi v koeficientih razvitosti občin, ki jih je objavilo ministrstvo za finance in Ivančno Gorico uvrščajo med 20 najbolj razvitih občin.

IVANČNA GORICA SLOGAN: PRIJETNO DOMAČE

Razlogi za uspeh so po županovi oceni v sodelovanju, vključevanju in povezovanju, kar nenehno poudarjajo pri svojem delu. "Skupaj smo močnejši in lahko dosežemo boljše rezultate," je izpostavil. Pri tem po njegovih besedah uresničujejo lokalni razvojni program in sledijo svoji viziji Z znanjem, podjetnostjo in tradicijo do skupne blaginje.

Občina je po mnenju ocenjevalcev za nagrado zlati kamen primer kraja, kjer so dobre prakse pripeljale do merljivega uspeha. Upravljanje občine odlikujeta modernost in strateška naravnanost, med nove izvirne prijeme pa po njihovih navedbah sodijo aktivnosti na področju okoljskega ozaveščanja, medtem ko je Medobčinski razvojni center dober primer za sodelovanje občin pri pridobivanju evropskih sredstev. Kot so za STA pojasnili na občini, so Medobčinski razvojni center ustanovili skupaj z Občinama Grosuplje in Trebnje, da bi sodelovali pri iskanju možnosti za sofinanciranje razvojnih projektov z nepovratnimi sredstvi.

Na občini živijo in delajo pod sloganom Prijetno domače, ki vključuje skrb za kulturno in naravno dediščino, vključno z okoljskim ozaveščanjem. Občina Ivančna Gorica, ki se razprostira na 227 kvadratnih kilometrih, se zaradi naravnega in selitvenega prirasta uvršča med občine z nenehno rastjo prebivalstva. Po zadnjih podatkih ima 16.456 prebivalcev oz. 12 odstotkov več kot leta 2008. Ima stabilno gospodarsko rast, stopnja brezposelnosti pa je po podatkih za oktober lani 5,8-odstotna, medtem ki je bila na ravni države 8,8-odstotna. Povprečna bruto plača v občini je konec leta 2016 znašala 1546 evrov, kar je bilo približno sto evrov manj od bruto plače na ravni države.

OBČINA BREŽICE S POSLUHOM ZA OBČANE

Ivan Molan, brežiški župan. (Foto: arhiv DL)

Brežiška občina se dejavno odziva na pobude in želje občanov ter jih skuša upoštevati. V občini krepijo in razvijajo turizem, podpirajo izobraževanje in gospodarstvo ter urejajo infrastrukturo. Kmetijstvo povezujejo s turizmom, je povedal župan Ivan Molan. Tudi brežiška občina je med 12 finalistkami za letošnjo nagrado zlati kamen.

Po Molanovih besedah se zavedajo razvojnih priložnosti in jim skušajo slediti, hkrati pa, glede na to, da so obmejna občina z dokaj visoko povprečno starostjo občanov, izvajajo vrsto programov za starejše in druge skupine prebivalstva. Dejavni so na vseh področjih in skrbi za spodbujanje razvoja podjetništva, kmetijstva, turizma in ohranjanja narave. Skrbijo za razvoj družbenih dejavnosti, v občini pa delujejo številna zasebna manjša in srednje velika podjetja. Več dinamičnih in razvojno naravnanih podjetij je družinskih.

Po turističnih prenočitvah se Občina Brežice, kjer deluje tudi Fakulteta za turizem, uvršča na četrto mesto v državi. Vlagajo tudi v ohranjanje čistega okolja in cestno infrastrukturo ter krepijo prometno varnost. Molan je navedel še naložbe v izobraževanje, gospodarstvo, šport in kulturo. Komunalno so opremili obrtno in industrijsko cono, za razvoj podjetništva in podeželja pa skrbijo z javnimi razpisi, je dodal.

Po izidih ankete o zadovoljstvu občanov medijske hiše Eko dežela je Občina Brežice med večjimi občinami najboljše rezultate lani dosegla pri športni rekreaciji, skrbi za mladostnike, skrbi za mlade družine in skrbi za okolje.

Na 268 kvadratnih kilometrih Občine Brežice je po statističnih podatkih leta 2015 živelo približno 24.250 prebivalcev. Povprečna mesečna bruto plača v občini je predlani znašala nekaj več kot 1.428 evrov, od leta 2014 do predlani se je okrepila za skoraj 78 evrov. Brezposelnost je na Brežiškem oktobra lani dosegla 10,5 odstotka in je državno povprečje presegala za 1,7 odstotka. V zadnjih treh letih se je znižala za približno tretjino.

L. M.