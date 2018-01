Poškodovanega v gozdu nesli do reševalnega vozila

27.1.2018 | 18:25

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes proti poldnevu, ob 11.42 se je pod Zaplaškim hribom v občini Trebnje pri delu v gozdu poškodoval občan. Reševalci Zdravstvenega doma Trebnje so mu ob pomoči gasilcev PGD Trebnje in Čatež pod Zaplazom na kraju nudili pomoč in ga prenesli okoli 800 metrov iz gozda do reševalnega vozila. Odpeljan je bil v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pogrešane osebe niso našli

Danes dopoldne, od 8.30 do 11. ure, so na brežini reke Krke med naseljem Krka in Draščo vasjo, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Zagradec na Dolenjskem in PGD Krka iskali od decembra pogrešano osebo. Osebe niso našli.

Odprli vrata hiše

Danes ob 09.07 sta v Leskovcu pri Krškem gasilca PGE Krško s tehničnim posegom odprla vrata stanovanjske hiše.

Tlela izolacija ob dimniku

Danes ob 11.00 je v Moravi, v občini Kočevje, v stanovanjskem objektu tlela izolacija ob dimniku. Pred prihodom gasilcev PGD Kočevje in Morava je tlečo izolacijo odstranil lastnik objekta. Gasilci so pregledali in prezračili prostore. Poškodovanih ni bilo.

Kadilo se je iz objekta Telekoma

Danes ob 12.28 se je na Ljubljanski cesti v Kočevju kadilo iz objekta Telekoma. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so na kraju ugotovili, da je prišlo do izpada elektrike, zato se je vključil električni agregat, ki je zadimil prostore v objektu. Gasilci so prezračili prostore. Na kraju je bil dežurni delavec Telekoma. Do požara ni prišlo.

L. M.