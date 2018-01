Zgorela lesena bivalna baraka

28.1.2018 | 08:00

Ilustrativna fotografija

Novo mesto - Z novomeške izpostave Uprave za zaščito in reševanja so sporočili, da je danes zjutraj, ob 1.20 uri, v ulici Pot v gaj v Novem mestu zagorela bivalna lesena baraka. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel Novo mesto so požar pogasili. Ogenj je leseno barako velikosti 5 x 6 metrov popolnoma uničil. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

R. N.