Načrtujejo nadzidavo zdravstvenega doma

28.1.2018 | 12:30

Južni trakt Zdravstvenega doma Trebnje so leta 2009 že nadzidali.

Direktorica Vera Rozman

Trebnje - Zdravstveni dom Trebnje se že nekaj let srečuje s prostorsko stisko, ki jo vse težje obvladuje. Letos nameravajo še povečati obseg dejavnosti, saj bodo pridobili dve splošni in novo zobozdravstveno ambulanto, prijavili pa so se tudi na razpis za vzpostavitev Centra za krepitev zdravja. Zato direktorica Vera Rozman poudarja, da je širitev doma nujna.

»Razmišljali smo, kaj lahko še naredimo, vendar na tem omejenem in stisnjenem območju zelo malo. Odločili smo se, da je edina možnost nadzidava severnega trakta, s katerim bi dosegli enoten izgled stavbe,« o naložbi, ki je pred njimi, pripoveduje Rozmanova. S tem bi pridobili okoli 400 kvadratov novih površin, v katere bi iz srednjega nadstropja preselili pediatrično ambulanto. Na Upravno enoto Trebnje so vložili vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, a na njihovo presenečenje so ga zavrnili, kajti zahtevajo nekatere dopolnitve. »Interpretacija občinskega podrobnega prostorskega načrta trebanjske upravne enote je nekoliko drugačna od naših projektantov. Težava je v tem, da smo projekt zavedli kot rekonstrukcijo, ker gre za manj kot 10 odstotkov povečanja obstoječe površine, medtem ko upravna enota zagovarja stališče, da gre za nadzidavo, kar v skladu z občinskim podrobnim načrtom ni dopustno,« odločitev upravne enote komentira direktorica zdravstvenega doma.

Podrobneje pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

R. N.