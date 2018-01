Novomeški košarkarji prejeli skoraj 100 točk

Novo mesto - Košarkarji Krke so sinoči pred domačimi gledalci z 89:99 izgubili z ekipo Šentjurja. To je bil že njihov tretji zaporedni poraz v ligi Nova KBM in po dolgem času so Novomeščani znova pod polovično uspešnostjo (7 zmag in 8 porazov).

Domači košarkarji so tekmo dobro začeli in v četrti minuti povedli s 13:4. Ob koncu prve četrtine so imeli devet točk prednosti (27:18), nato pa so se gostje začeli približevati in tri minute pred koncem prvega polčasa so izenačili na 40. točki.

V drugem delu srečanja so bili Šentjurčani vseskozi v prednosti. Kljub temu, da so imeli slabi dve minuti pred koncem že devet točk naskoka (90:81), so točki reševali vse do konca. Z dvema trojkama in dvema prostima metoma se je Krka približala na 89:90, a do konca tekme ni več dosegla točke. Najprej jo je s trojko oddaljil Corey Allen, vse dvome pa je nato rešil še Samuel Williams s štirimi zaporednimi točkami.

Pri Novomeščanih je bil zelo razpoložen Dino Cinac, ki je dosegel 31 točk v statistiko pa vpisal še 12 skokov. Krka je zadela trinajst trojk, gostje pa iz 22 poskusov štirinajst.

Simon Petrov, trener Krke, je po tekmi dejal: »Fantastičen strelski večer Šentjurja. Mi pa moramo najti način, kako igrati v obrambi, da do tega v prihodnjih tekmah ne bo več prihajalo.«

Krka - Šentjur 89:99 (27:18, 46:45, 65:73)

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 400, sodniki: Vučković (Maribor), Mlakar (Škofja Loka), Mohorič (Velenje).

* Krka: Marinelli 11 (4:4), Bratož 5 (1:2), Cinac 31 (3:3), Dimec 17 (7:8), Jošilo 4, Kovačevič 21 (1:2).

* Šentjur: Rizman 14, Allen 19 (3:4), Pešič 22 (6:6), Williams 16 (4:4), Popadić 14 (3:3), Bolčina 10, Rojko 4 (1:2).

* Prosti meti: Krka 16:19, Šentjur 17:19.

* Met za tri točke: Krka 13:37 (Cinac 6, Kovačevič 6, Marinelli), Šentjur 14:22 (Rizman 4, Popadić 3, Corey 2, Pešić 2, Williams 2 Rojko).

* Osebne napake: Krka 25, Šentjur 21.

* Pet osebnih: Bolčina (36.).

V 16. krogu bo Šentjur gostil Petrol Olimpijo (1. 2.), Krka pa bo gostovala na Polzeli (3. 2.).

* Preostali izidi, 15. kroga:

Ilirija - Hopsi Polzela 78:69 (22:14, 38:33, 63:50)

Helios Suns - Zlatorog Laško 79:76 (23:19, 36:40, 60:55)

Rogaška - Sixt Primorska 79:68 (19:12, 37:32, 55:50)

- danes, 28. januarja:

Petrol Olimpija - Šenčur Ggd

* Lestvica:

1. Sixt Primorska 15 11 4 1147:1088 26

2. Helios Suns 15 9 6 1149:1096 24

3. Rogaška 15 9 6 1097:1119 24

4. Ilirija 15 8 7 1162:1184 23

5. Petrol Olimpija 14 8 6 1176:1089 22

6. Krka 15 7 8 1236:1234 22

7. Šenčur Ggd 14 7 7 1056:1087 21

8. Šentjur 15 6 9 1128:1242 21

9. Hopsi Polzela 15 5 10 1167:1156 20

10. Zlatorog Laško 15 4 11 1135:1158 19

