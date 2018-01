Obstajalo je upanje

28.1.2018 | 10:30

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Obstajalo je upanje, da bo sinočnja tekma s Hočami odbojkarjem Krke le prinesla tako težko pričakovani preobrat in prvo zmago v sezoni, s katero bi si Novomeščani le izboljšali možnosti za obstanek v prvi ligi, a tudi tokrat ni šlo. V Hočah so zamenjali trenerja, nekdanji reprezentančni trener Iztok Kšela pa je svoje moštvo preporodil.

Gostje so v novomeški športni dvorani Marof začeli udarno in povedli s 4:0, po minuti odmora na zahtevo domačega trenerja Jožeta Časarja pa so se prebudili tudi Novomeščani, ki so tokrat igrali brez sprejemalca Valentina Turka, in se hitro približali, a igre nikakor niso mogli obrniti sebi v prid. Ob koncu niza so sicer zaostajali le za eno točko, a so imeli Hočani tudi nekoliko sreče, da so povedli z 1:0 v nizih in v nadaljevanju brez večjih težav zmagali s 3:0.

Kljub porazu na eni pomembnejših tekem za novomeške odbojkarje vse le še ni izgubljeno. Do konca prvega dela jih od lažjih nasprotnikov čakajo tudi še tekmi z obema ekipama, ki sta trenutno uvrščeni neposredno pred njimi, Črnučami in GEN-i Volley, ki sta se med sabo pomerili prav v tem krogu, izid oziroma zmaga predzadnjeuvrščene GEN-i Volley pa Novomeščanom ne gre na roke, saj tako za Novogoričani zaostajajo že za osem točk. A do konca sezone je še daleč, saj se bodo štiri zadnjeuvrščene ekipe v drugem delu še po dvakrat pomerile med sabo.

Krka : Hoče 0:3 (-23, -19, -20)

Krka: Ožbalt, Vrhovšek 9, Kosmina 9, Borin, U. Erpič, G. Erpič 4, Kafol, Pucelj, Bregar 7, Lindič, Klobčar, Renko 12, Dimič.

Hoče: Radović 8, Drvarič 1, Cafuta 5, Šijanec 6, Planinšič, Ledinek, Špindler, Lobnik, Franc 5, Repa, Mantha 21, Berglez, Šikanič, Kšela.

Lestvica: 1. ACH Volley 39, 2. Salonit Anhovo 26, 3. Panvita Pomgrad 26, 4. Maribor 23, 5. Calcit Volley 23, 6. Triglav Kranj 18, 7. Hoče 14, 8. Črnuče 14, 9. GEN-I Volley 10, 10. Krka 2.

