Rokometašice brez težav do sedme zmage

28.1.2018 | 11:30

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Po porazu v Adjovščini v prejšnjem krogu državne rokometne lige so novomeške rokometašice sinoči doma z 29:21 premagale ekipo Jadran Bluemarine iz Hrpelja pri Kozini. Za varovanke Salvadorja Kranjčiča je bila to sedma zmaga v državnem prvenstvu, kjer trenutno zasedo tretje mesto.

Rokometašice Krke so odločilen korak k zmagi naredile v drugi polovici prvega polčasa, ko so z delnim izidom 8:0 povedle s 16:7, kar je bil tudi rezultat po prvih tridesetih minutah igre. Gostiteljice so bile nedorasel tekmec, saj je v nadaljevanju razlika narasla na plus deset za Novomeščanke (21:11), ki so se tako sprehodile do zmage. Pri domačih je največ zadetkov prispevala reprezentantka Alja Vrček, ki je mrežo nasprotnic zatresla devetkrat.

Novomeščanke v naslednjem krogu gostujejo na Ptuju.

* Izidi, 11. krog:

Ž.U.R.D. Koper - Ljubljana 28:29 (13:15)

Krka - Jadran Bluemarine 29:21 (16:7)

Zagorje - Ptuj 29:17 (14:9)

Zelene doline Žalec - Z'dežele 17:17 (9:7)

Krim Mercator - Mlinotest Ajdovščina prestavljeno

- lestvica:

1. Krim Mercator 10 10 0 0 369:220 20

2. Zagorje 11 9 1 1 283:266 19

3. Krka 11 7 1 4 284:266 15

4. Z'Dežele 11 6 1 4 287:262 13

5. Mlinotest Ajdovščina 10 5 2 3 244:221 12

6. Zelene doline Žalec 11 4 2 5 270:271 10

7. Ž.U.R.D. Koper 11 4 0 7 269:284 8

8. Ljubljana 11 3 1 7 303:328 7

9. Jadran Bluemarine 11 1 0 10 212:326 2

10. Aklimat Ptuj 11 1 0 10 238:357 2

R. N.