Veršca obsodil na tri leta in 10 mesecev zapora

28.1.2018 | 18:30

Vedran Veršec

Brežice, Krško - 20-letnega Brežičana Vedrana Veršca je sodnik Almir Kurspahić spoznal za krivega, da je 16. januarja 2016 v stanovanju Ivice Ljubića s kuhinjskim nožem zabodel Matijo Molana, da je bilo ogroženo njegovo življenje; s tem mu je povzročil posebno hudo telesno poškodbo. Sodnik ga je obsodil na tri leta in 10 mesecev zapora (v to kazen se všteje dva dni pridržanja na policiji med 16. in 18. januarjem 2016).

Oškodovanca (Molana), ki zahteva 34 tisočakov odškodnine, je sodnik napotil na pravdo, Veršca, ki je brez zaposlitve, pa je tudi oprostil stroškov kazenskega postopka (strošek odvetnice mora poravnati).

Tako je epilog dobilo še eno obsežno sojenje Okrožnega sodišča v Krškem, ki je sicer potekalo v Brežicah in med katerim so zaslišali kup prič in izvedencev.

Med zaključnimi besedami je tožilec Robert Renier (vodja krškega okrožnega tožilstva) predlagal štiri leta zapora.

Veršec in njegova zagovornica Božena Vučajnk po branju sodbe nista povedala, ali se bosta pritožila.

Več v četrtkovi izdaji Dolenjskega lista.

J. A.