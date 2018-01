V Semiču so se sprehajali med smehom, plesom in glasbo

28.1.2018 | 17:45

Semič - Člani Društva upokojencev Semič so lani pripravil 10. prireditev Babice, dedki in vnučki. Tistim, ki živijo v pričakovanju na 11. prireditev, ki je bila že po tradiciji v začetku marca, pa moramo povedati, da je Društvo upokojencev Semič letos pripravilo dogodek že prej. V okviru Belokranjskega abonmaja je bil na sporedu že včeraj zvečer, poimenovali pa so ga Sprehod med smehom, plesom in glasbo.

Glavna organizatorica prireditve je bila neutrudna Albina Sonja Štraus, ki je na semiški oder povabila tudi goste iz sosednjih dveh belokranjskih občin. Prisotne sta pozdravila tudi direktorica Kulturnega centra Semič Irena Plut, ki je povedala, da je to zadnji dogodek tretje sezone Belokranjskega abonmaja, na katerem se, kot že ime pove, predstavijo nastopajoči iz vseh treh belokranjskih občin, ter novopečeni predsednik Društva upokojencev Semič Anton Pašič.

V pestrem dvournem programu ni manjkalo, kot že naslov pove, ne plesa ne smeha in ne glasbe. Nastopili so mešani pevski zbor Društva upokojencev Semič pod vodstvom Ani Jankovič Šober in otroška folklorna skupina podružnične šole na Štrekljevcu pod mentorstvom Mirjane Šutej. V skečih so se predstavili skupina 3M iz Metlike z Alenko in Mojco Mežnaršič ter Stankom Matekovičem, iz Dragatuša so prišle Majda Flek, Milena Ivanič, Ivanka Kobetič in Jožefa Kump, Semičani z Jano Draganjac na čelu pa so nastopili s skečem Tako bomo živeli.

Slavko Pavlakovič je prebral eno od svojih šaljivih, a realističnih pesmi, Klobukarji so zapeli pod taktirko Martina Banovca, zaplesala je country plesna skupina Vrtičkarji, večer, ki ga je povezovala Marjeta Lipar, pa so zaključili Mladi Belokranjci.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija