Najboljši štrukelj naredila Ljuba Hočevar

28.1.2018 | 19:30

Štruklji - naj bodo večkrat tudi na naših mizah!

Zmagovalka Ljuba Hočevar s svojim najbolj »zlatim« štrukljem

Skupinska fotografija vseh, ki so na zaključni prireditvi prejeli priznanja.

Mirna Peč - Članice društva podeželskih žena Mirna Peč so se tudi letos opogumile in v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije pripravile 2. državno razstavo in ocenjevanje štrukljev iz vlečenega testa. Po besedah predsednice mirnopeških kmečkih žena Milene Cesar so tako kot lani v ocenjevanje prejele 37 vzorcev iz različnih koncev Slovenije. Največ točk, 29,33 od tridesetih možnih, je dosegla Ljuba Hočevar z Bučke, ki je prinesla značilen dolenjski štrukelj.

Po njenih besedah je skrivnost v spretnih rokah pri vlečenju testa in pa sama inovativnost nadeva. Če ji dopušča čas, se rada udeležuje tovrstnih razstav, saj s tem izkazuje podporo doma pridelani hrani.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljale Elizabeta Verščaj, Anica Pajer in Irena Ule so imele tudi tokrat zahtevno nalogo. Ocenjevanje je potekalo v dveh kategorijah: štruklji iz vlečenega testa z različnimi nadeve in iz ostalih vrst testa. »Komisija je pri ocenjevanju upoštevala zunanji videz, to je obliko izdelka, barvo zunanje plasti in sredice ter enakomerno debelino testa, vonj testa in nadeva, videz nadeva in okus testa ter nadeva,« je dejala predsednica tričlanske komisije Elizabeta Verščaj. Podelili so 16 zlatih, 20 srebrnih in le eno bronasto priznanje.

Štruklji so ena od desetih največjih slovenskih znamenitosti in bi morali biti večkrat na naših mizah, so v nagovorih poudarili številni povabljeni gostje. Predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule je dejala, da imajo le redke države tako pestro kulinariko, kot je pri nas. Državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša je povedla, da je razstava dokaz, kako se iz preprostih sestavin, s spretnimi rokami in z izkušnjami lahko pripravi krasno jed. Mirnopeški župan Andrej Kastelic pa je poudaril, da so marljive članice društva skozi celo leto zelo dejavne in nepogrešljive v njihovi občini.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija