Danes brez elektrike

29.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 9.11 uri so posredovali gasilci PGD Sevnica v naselju Heroja Maroka v Sevnici, kjer so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja. Obveščene so bile pristojne službe.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 7:30 do 8:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STAJE PRI STEHANJI VASI, TP MALE DOLE, TP VEL. DOLE, TP GOMBIŠČE, TP VRH PRI GOMBIŠČU, TP SV. JERNEJ, TP BABNA GORA, TP SREBOTNICA, TP SELA ŠUMBERK, TP PODŠUMBERK, TP LOG PRI ŽUŽEMBERKU, TP ARČELCA, TP ORLAKA, TP REPLJE, TP VOLČJA JAMA in TP VRTAČE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALA STRMICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEDINŠČICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.