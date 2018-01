Poskrbeti moramo za bolj odgovoren pristop do okolja

Foto: Komunala Brežice

Brežice - Plastične nakupovalne vrečke in predvsem druga plastika povzroča okolju nemalo škode, saj se lahko razgraja več let. Okolju najbolj neprijazna je plastika z oznako PVC, ki jo pogosto vidimo pri raznih elektronskih napravah in veliko ostalih izdelkih, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Na to opozarjajo tudi v Komunali Brežice, zato pogosto pripravijo dogodke, ki ljudi ozaveščajo o načinih ohranjanja čiste narave. Zagovarjajo slogan: »Plastična vrečka si ne zasluži všečka!«

Minulo soboto so na tržnici v Brežicah organizirali Dan brez uporabe plastičnih vrečk. Obiskovalci so kupljene izdelke pri ponudnikih na stojnicah lahko odnesli v biorazgradljivih vrečkah. To je za tržnico velik napredek in dolgoročna naložba. S tem želijo v Komunali Brežice preprečiti pretirano uporabo tankih plastičnih vrečk, ki so velik problem sodobnega časa. Vse plastične vrečke imajo kratek rok rabe, v okolju pa ostanejo na stotine let.

Na eni izmed stojnic je potekala tudi nagradna igra, ki je razveselila mnoge obiskovalce. Kot so sporočili organizatorji, so ljudje kupovali lokalne pridelke, izmenjali svoje poglede na uporabo različnih plastičnih vrečk in na količino odpadkov nasploh. Skupna točka mnogih je bila, da moramo bolj odgovorno pristopiti do okolja.

»Vsi, ki so se udeležili dogodka, so lahko v biorazgradljivih vrečkah domov odnesli veliko kakovostnih izdelkov iz bogate ponudbe na tržnici, ter tako na enostaven način prispevali k zdravemu okolju. V našem podjetju se zavedamo ranljivosti okolja in minljivosti naravnih dragocenosti, zato spodbujamo zaposlene, poslovne partnerje, občane in najmlajše k smotrni porabi naravnih virov in tudi zanesljivemu ločevanju odpadkov. Prepričan sem, da bodo zmanjšali tudi uporabo plastičnih vrečk, če je v svojem gospodinjstvu že ne ukinili,« je povedal Aleksander Zupančič, direktor brežiške komunale.

