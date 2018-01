Z nogometom za socialno ogroženo družino zbrali 2.555 evrov

29.1.2018 | 11:20

Tomaž Strgar je z zbranim denarjem z nogometnega dobrodelnega turnirja razveselil družino s Koroške.

Šentjernej - V Šentjerneju je konec tedna v telovadnici osnovne šole potekal veliki nogometni humanitarni turnir. Namen nogometne tekme med domačini veterani in ekipami je bil dobrodelni in kot je povedal glavni organizator Tomaž Strgar, so več kot zadovoljni. Obisk je bil zelo dober, športna dvorana je bila nabito polna in zbrali so 2.555 evrov.

»Že včeraj sem denar odnesel družini Kranjc s Koroške, ki je v težki situaciji. Očka, ki se je boril s težko boleznijo, je žal preminil, tako da smo sedaj zbrana sredstva poklonili vdovi z dvema majhnima otrokoma. Za dar so zelo hvaležni,« je povedal Strgar.

Na srečanju se je trlo raznih legend, ki so tudi zaigrale, nastopili pa so Zlata nogometna generacija, Humane zvezdice – Art Football team Slovenija, legende Olimpije in tri domače ekipe: Trapci, Petelini in Asi. Šest ekip je igralo več tekem, ki so jih dobili gostje, le v eni tekmi so zmagali Šentjernejčani, in sicer so Asi za en gol premagali Zlato nogometno generacijo (3:2), kar je bilo presenetljivo, med navijači pa je bilo zato veliko veselja.

Art Football team Slovenija ali Humane zvezdice so pot za leto 2018 tako začeli prav v Šentjerneju. V tem letu bodo nastopili kar na dveh največjih tekmovanjih, na svetovnem prvenstvu v nogometu Art Football 2018 v Moskvi (25. maj- 3. junij) in na svetovnem prvenstvu v malem nogometu na otoku Kish v Perzijskem zalivu (22. - 29. februar).

L. Markelj

