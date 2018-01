Silvo Novak je tokrat daroval predzadnjič, a že 120-tič

29.1.2018 | 12:00

Silvo Novak pravi, da bo do svojega 65. rojstnega dne na krvodajalski stol sedel še enkrat.

Na novomeškem centru je bilo danes več dijakov, ki so se za darovanje odločili prvič. Na fotografiji skupaj z generalno sekretarko RKS Renato Brunskole.

Novo mesto - Stodvajsetič je na novomeškem centru za transfuzijsko dejavnosti danes kri daroval Silvo Novak iz Dolenje vasi pri Otočcu. 64-letni upokojenec je krvodajalstvu predan še od srednješolskih let: »Ko sem bil star 18 let sem daroval prvič, takrat je bila v bolnišnici mama in sem ji želel na tak način pomagati. Mati je sicer leto kasneje izgubila boj z boleznijo, a odločil sem se, da bom pomagal vsem, ki kri potrebujejo. Nikoli ne veš, mogoče se med njimi kmalu znajdem še sam ali kdo od mojih bližnjih.«

Novak je še dodal, da je imel kot krvodajalec veliko podporo tudi pri nekdanjem delodajalcu, tj. tovarni zdravil Krka. »Nikoli ni nihče nasprotoval temu, da bi šel darovati kri. Bilo nas je več takšnih, pazili smo le, da je delo lahko nemoteno potekalo in smo šli na akcije redno, tudi na tri mesece,« je še povedal. Krvodajalki sta tudi njegova soproga Zvonka in hči Anja, sicer pa je Silvester oz. Silvo še oče hčerki Eriki in sinovoma, Klemnu in Domnu, med dedke pa se še ni vpisal. Kot upokojenec je vesel, da mu zdravje dobro služi in da je lahko ostal krvodajalec, v prostem času rad vrtnari na domači njivi in skrbi za vinograd na Trški gori, sicer pa je tudi ljubitelj gora, obiskal je nekaj največjih vrhov tako doma kot na tujem. Oktobra letos bo dopolnil 65 let, tako da se bo za darovanje verjetno odločil še enkrat oz. zadnjič.

Danes je bilo na novomeškem centru tudi veliko dijakov novomeške gimnazije in pa srednje strojne šole, ki so se za to plemenito dejanje odločili prvič. Novak vsem svetuje, da se redno udeležujejo akcij, ne zgolj zaradi humanitarne geste: »V današnjem tempu bolj slabo skrbimo za svoje zdravje, tako pa te pregleda zdravnik vsake tri mesece, pritisk in kri, kar je svojevrstna zdrava kontrola lastnega zdravja. Tudi meni se je nekoč zgodilo, da so me zavrnili zaradi nizkega hemoglobina in so me napotili osebnemu zdravniku. Takšna kontrola je torej dobrodošla.«

Silvu, tudi prostovoljcu KORK Otočec, so za 120. darovanje krvi danes voščile in se mu zahvalile tudi generalna sekretarka RKS Renata Brunskole ter Barbara Ozimek in Mateja Šlajkovec iz OZRK Novo mesto.

M. Martinović

