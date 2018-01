Gorjanski spev razveselil občinstvo, ki je s pevci tudi zapelo

29.1.2018 | 12:45

Gorjanski spev na nedavnem nastopu v Šentjerneju (Foto: L. M.)

Šentjernej - Pevci Gorjanskega speva pod vodstvom Milana Pavliča so konec tedna v Kulturni centru Primoža Trubarja znova navdušili zbrano občinstvo.

Zasedba, ki deluje od leta 2011, je množico obiskovalcev razveselila z ubranim, večglasnim fantovskim petjem zlasti slovenskih ljudskih pesmi, ob koncu pa so zapeli tudi zabavne in skladbe Lojzeta Slaka in Slavka Avsenika. Prav Slakovo uspešnico Čebelar je zapela kar vsa dvorana. Pri nekaj pesmih so pevci kar sami tudi zaigrali. Tako je Janez Lekše raztegnil harmoniko, za kitaro je poprijel Janez Bobič, za kontrabas pa David Hočevar.

Skupino Gorjanski spev sestavlja enajst mladih pevcev, ki jih je združila ljubezen do slovenske ljudske in narodne pesmi ter sploh glasbe. Do danes se je zasedba kar ustalila, fantje pa prihajajo tako iz šentjernejske, škocjanske kot kostanjeviške občine, skratka izpod Gorjancev. Zato tudi takšno ime. Mnogi so že prepevali v drugih zborih. Radi nastopajo in popestrijo marsikakšno prireditev, zato pridno vadijo in širijo repertoar. Koncert v Šentjerneju je popestrila folklorna skupina Plamen iz Škocjana.

L. Markelj, foto: Gorjanski spev

