Trinajstica nesrečna za državne prvake

29.1.2018 | 14:30

Tilen Novak in njegovi klubski kolegi so tokrat ostali praznih rok (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Članska ekipa Namiznoteniškega kluba Krka je v 13. kolu prve slovenske namiznoteniške lige gostovala pri NTK Arrigoni in po treh urah in pol morala priznati premoč gostiteljem, ki so bili boljši s 5:4.

Kot so sporočili iz NTK Krka, je odlično igral eden najmlajših igralcev v ligi Matija Novela, ki je presenetil Petra Hribarja in dobil odločilno igro proti Tilnu Novaku.

"Junak tekme je bil Matija Novel, ki je v prvi tekmi domačo ekipo popeljal v vodstvo in v zadnjem srečanju k nenadejani zmagi. V deveti partiji, potem ko mu je Novak v tretjem in četrtem setu dovolil zbrati skupaj le 5 točk, je z zbrano igro le ustavil krkaša in Arrigoniju prinesel pomembno zmago," so zapisali v klubskem sporočilu za javnost.

Kljub porazu proti osmo uvrščeni ekipi lige krkaši ostajajo vodilni na lestvici, v soboto pa se bodo v domači dvorani v Drgančevju pomerili z NTS Mengeš.

S. G.