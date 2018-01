Za častnega občana bodo predlagali dr. Jožeta Gričarja

29.1.2018 | 14:05

Prof. dr. Jože Gričar (prvi z leve) ob dr. Vidi Čadonič Špelič, Mojci Lukšič, Mitji Sadku in prof. dr. Mihi Japlju septembra lani v frančiškanskem samostanu na zasedanju odbora za zaznamovanje 300-letnice rojstva Marije Terezije, ustanoviteljice novomeške gimnazije. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Komisija za priznanja in nagrade MO Novo mesto je do roka, tj. 19. januarja letos, prejela tri predloge za podelitev naziva častni občan ob letošnjem občinskem prazniku, in sicer za dr. Jožeta Gričarja, Jožeta Jazbeca in Stašo Vovk (posthumno). Komisija, ki ji predseduje podžupan Bojan Kekec, bo na četrtkovi občinski seji, kot izhaja iz gradiva za sejo, občinskemu svetu predlagala, da letos listino za častnega občana namenijo dr. Gričarju.

Dr. Gričarja so za najvišje občinsko priznanje skupaj predlagali prof. dr. Mihael Japelj, dr. Janez Gabrijelčič, dr. Vida Čadonič Špelič, Mojca Lukšič in prof. ddr. Janez Usenik. Kot so med drugim zapisali v skupnem predlogu, je zaslužni profesor Univerze v Mariboru dr. Jože Gričar na področju informatike uveljavljen v slovenskem, evropskem in svetovnem prostoru. Gričar je po končani novomeški gimnaziji diplomiral, magistriral in doktoriral na ljubljanski Ekonomski fakulteti, nato je 11 let delal v podjetju Commerce Ljubljana, strokovno pa se je ves čas izpopolnjeval tudi na uglednih tujih univerzah. Med drugim je bil predstojnik Katedre za informatiko Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru ter več kot desetletje predavatelj na ljubljanski FDV in Ekonomski fakulteti. Dr. Gričar je eden od nosilcev zamisli o t.i. živih laboratorijih, kjer predstavlja Slovenijo v vrsti mednarodnih povezav, z rodno Dolenjsko pa je prejemnik številnih domačih in mednarodnih priznanj med drugim ostal povezan preko Društva ekonomistov Dolenjske in Bele krajine ter društva Dolenjska akademska pobuda.

Komisija je sicer na omenjeni razpis prejela še osem predlogov za nagrado MO Novo mesto, tri za Trdinovo nagrado in šest za grb MO Novo mesto. Na svoji zadnji seji o teh predlogih člani komisije minuli četrtek še niso razpravljali.

M. Martinović

