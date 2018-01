Teo Hrvoje Oršanič novi direktor Zavoda za varstvo narave

29.1.2018 | 17:00

Teo Hrvoje Oršanič kot direktor Kozjanskega parka na Prazniku kozjanskega jabolka oktobra 2017 (Foto: M. L.)

Ljubljana - Teo Hrvoje Oršanič iz Brežic je od 22. januarja direktor Zavoda za varstvo narave, potem ko je dosedanjemu direktorju Dariju Krajčiču potekel četrti mandat. Oršanič je bil pred tem direktor Kozjanskega parka Podsreda.

Kozjanski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij v Sloveniji. Ustanovili so ga leta 1981 kot Spominski park Trebče in je z zakonom o ohranjanju narave postal pred približno dvema desetletjema regijski park Kozjanski park, ki ga upravlja istoimenski javni zavod. Zavod med drugim organizira vsako leto prireditev Praznik kozjanskega jabolka. Za to in za druge dejavnosti, s katerimi pomembno prispeva k ohranjanju naravne pestrosti Kozjanskega in hkrati k razvoju tega območja, so parku izrekli vrsto priznanj tako z občinske kot državne ravni.

M. L.