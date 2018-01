Letos Carmina Burana in Stairway to Heaven

29.1.2018 | 18:00

Novomeški simfonični orkester (Foto: I. Vidmar)

Letošnji program sta predstavila ravnatelj novomeške Glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak in novomeški župan Gregor Macedoni. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Novo mesto bo kulturni praznik letos že osemindvajsetič zapored obeležilo s koncertom simfoničnega orkestra, ki bo tudi tokrat v dvorani Marof na predvečer samega praznika v sredo, 7. februarja. Novomeški simfoniki so pod vodstvom dirigenta Mira Sajeta tudi tokrat pripravili raznolik program, ki sega tako na področje klasične glasbe kot tudi v rock glasbo.

Letošnji program sta na davišnji novinarski konferenci predstavila ravnatelj novomeške Glasbene šole Marjana Kozine Matija Slak in novomeški župan Gregor Macedoni, ki je v uvodu povedal, da tradicionalni koncert novomeškega simfoničnega orkestra ni vsako leto le pričakovan, ampak imajo Novomeščani tudi dodatna pričakovanja v zvezi s programom. "Vsekakor gre za presežen projekt, s katerim glasbena šola ne le da lokalnemu okolju vrača, kar je vanjo vloženo, ampak z njim lokalno okolje tudi krepko presega. Tisoč ljudi, kolikor jih vsako leto prisluhne koncertu pa je poseben fenomen," je povedal župan.

"Vsako leto poskušamo pripraviti kaj novega, imamo nove soliste in nove projekte. Koncert nikoli ni namenjen zgolj ljubiteljem klasične glasbe, ampak vedno tudi širšemu občinstvu, saj v program uvrstimo tudi filmsko glasbo pa tudi popevke in rock ter slovensko glasbo. Letos smo se med drugim lotili Carmine Burane Carla Orffa, ki je zahtevno delo in nas je bilo ob tem kar malo strah. Simfoničnemu orkestru se bosta ob tem pridružila še dva zbora, otroški in mešani pevski zbor, ki ga sestavljajo učenci pevskega oddelka naše glasbene šole, mentorji, profesorji in nekateri izkušeni pevci. Skladbo bo tako izvajalo kar 150 članov orkestra in pevcev obeh zborov.

Koncert bodo tokrat začeli s suito št. 2 L'Arlésienne Georgesa Bizeta in Webrovim corcentinom za klarinet in orkester s solistom Benjaminom Burgerjem. Domačima avtorjema Patriku Greblu in Milanu Deklevi bo posvečena tretja skladba, Ni bilo zaman, ki jo bo odpel vokalni trio Caruso. Rockovske note bodo zazvenele v skladbi legendarne skupine Led Zepelin Stairway to Heaven, na področje filmske glasbe pa bodo posegli s temo iz filma Avatar Jamesa Hornerja.

Kot je v navadi, bo tudi letos koncert darilo Novomeščanom ob kulturnem prazniku in bo brezplačen.

I. Vidmar