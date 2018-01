Mihelčičev Božji delec pride v Novo mesto

29.1.2018 | 18:45

Katja Konvalinka tokrat v vlogi kozmologinje Angele (na sliki iz opere Pod Svobodnim soncem) (Foto: I. V./arhiv DL)

Pavel Mihelčič (Foto: I. Vidmar)

Milan Dekleva (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Zaslužni profesor Amon in doktor Jose sta tik pred odkritjem Higgsovega bozona, znanega tudi kot božji delec. Tako se začne zgodba operne črne komedije za tri igralce in tri privide skladatelja Pavla Mihelčiča, novomeškega rojaka, in pesnik, pisatelj, dramatik in jazz glasbenik pa tudi novinar Milan Dekleva.

Znanstvenika verjameta, da obstaja nekaj, kar je izven materije, kar ni možno zaznati le z očmi, ko v njun svet vdre kozmologinja Angela.

Opera Pavla Mihelčiča je premiero doživela lani februarja v Cankarjevem domu jutri, v torek, 30. januarja, pa bo ob 19.30 prvič gostovala v njegovem rodnem mestu. Pavel Mihelčič je oper napisal za štiri tolkaliste in 53 različnih tolkal.

Izvedbo je zaupal štirim članom Slovenskega tolkalnega projekta, dirigentki Jerici Gregorc Bukovec, režiserki Evi Hribernik in pevcem basbaritonistu Janku Volčanšku (Amon), baritonistu Darku Vidicu (Jose) in sopranistki Katji Konvalinki. Predvsem Katja Konvalinka in Eva Hribernik sta že stari znanki novomeškega občinstva, saj tesno sodelujeta tudi z novomeškim konservatorijem za glasbo Jurija Slatkonje, Konvalinkova pa veliko nastopa tudi skupaj z novomeško mezzosopranistko Ireno Yebuah Tiran.

"Zgodba govori o človekovi minljivosti in krhkosti in tem, kako se z njima spopadamo, je tudi igra o neki novi veri ali pa zaupanju v znanost," je ob premieri delo predstavil Milan Dekleva.

I. V.