Enega iz gozda odpeljali s poškodovano glavo, drugega s stisnjeno nogo

29.1.2018 | 20:00

V soboto dopoldne se je hudo poškodoval 87-letnik iz okolice Trebnjega. S cepilcem na sveder, priklopljenim na kmetijski traktor, je cepil metrska drva. Po prvih ugotovitvah ogleda zaradi čvrste grče polena oziroma panja ni potegnilo na sveder in naslonilo na varovalno roko, temveč ga je na svedru zavrtelo. 87-letnika je pri tem udarilo in odbilo stran od cepilca. Pri padcu si je hudo poškodoval glavo. Prvo pomoč so mu nudili trebanjski reševalci, nato pa so ga odpeljali v splošno bolnišnico Novo mesto, kjer je ostal na zdravljenju.

Zgodaj popoldne istega dne so se Trebanjski policisti in reševalci ukvarjali še z eno poškodbo v gozdu. Na Čatežu je 51-letnika med spravilom lesa s traktorsko vitlo veja debla, ki se je najprej zataknila ob panj, nato pa sprostila, udarila po nogi in mu jo stisnila ob drug hlod. Prvo pomoč na kraju so nudili trebanjski reševalci in gasilci, poškodovanega pa so po oskrbi odpeljali v novomeško bolnišnico.

26 prometnih nesreč

Policisti so med vikendom obravnavali 21 prometnih nesreč z materialno škodo, pet z lahkimi telesnimi poškodbami in še šest drugih kršitev cestnoprometnih predpisov. Zaradi večkratnih kršitev cestnoprometnih pravil so zasegli pet vozil.

Trčil v drevo

V soboto zvečer so policisti iz Dolenjskih Toplic med Rumanjo vasjo in Gradiščem obravnavali prometno nesrečo, v kateri so štirje udeleženi naknadno iskali zdravniško pomoč. Po prvih ugotovitvah policistov je 25–letni voznik (domnevno zaradi neprilagojene hitrosti) izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznik in trije mladi sopotniki so se pri tem lažje poškodovali. Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, ki pa ni pokazal prisotnosti alkohola.

Pijana po levi

V nedeljo popoldne so prometni policisti obravnavali prometno nesrečo v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah naj bi 55-letna voznica zaradi vožnje po levi strani ceste trčila v vozilo 19-letnega voznika. Voznica je zaradi bolečin nato sama poiskala zdravniško pomoč, še prej pa opravila preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,42 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Vlomili v osem objektov

V petek dopoldne so policisti opravili oglede vlomov v vikende v Grč Vrhu. Tam so storilci v zadnjih dneh vlomili v osem objektov (vikendov in pomožnih prostorov). Po prvih ugotovitvah ogleda iz šestih vikendov niso ničesar odnesli, so pa z nasilnim vstopom naredili škodo na objektih. V enem primeru oškodovanec pogreša klavirsko harmoniko Hohner, vredno okoli dvesto evrov, v drugem pa so storilci odnesli motorno žago, kotno brusilko in sekiro ter po prvih ocenah naredili za približno tristo evrov škode.

Izginil denar, zlatnina in motokultivator

Novomeški policisti so v petek zvečer opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo na Brezovici pri Šmarjeških Toplicah. Tam so pozno popoldne oziroma zvečer, nekje med 19. in 22. uro, neznanci na silo vstopili v stanovanjsko hišo, pregledali prostore ter odnesli nekaj denarja, zlatnine in odpeljali še motokultivator. Skupaj so lastnikom naredili za okoli šest tisoč evrov škode.

Podoben primer so skoraj sočasno obravnavali tudi krški policisti v Brestanici. Tam so neznanci izkoristili odsotnost lastnikov, vlomili v hišo in odnesli okoli tisoč evrov denarja.

Vlomili še v sedem vikendov

V nedeljo so policisti na območju Gorenjega Karteljevaga obravnavali sedem vlomov v vikende oziroma počitniške hiše. Po prvih ugotovitvah ogleda v šestih primerih niso ničesar odnesli, a naredili škodo zaradi nasilnega vstopa. V enem primeru pa so oškodovancu odnesli dve diatonični harmoniki ter razbili televizijo in računalniški ekran. Skupaj so mu naredili za okoli tri tisoč evrov škode. Pri ogledih krajev vlomov so strokovno pomoč nudili forenzični strokovnjaki Sektorja kriminalistične policije novomeške policijske uprave.

Ilegalce lovili celo s pomočjo helikopterja

Pri varovanju zelene meje na območju Bele krajine so črnomaljski policisti v soboto dopoldne prijeli šest državljanov Pakistana in enega Afganistanca, za katere so ugotovili, da so državno mejo prestopili ilegalno oziroma izven mejnega prehoda. Na možen ilegalni prestop državne meje in sumljive osebe so policiste opozorili domačini. V hitri in koordinirani akciji več policijskih patrulj so bile vse osebe, ki so ilegalno prestopile mejo, tudi prijete. V sodelovanju s hrvaškimi policisti na drugi strani meje in uporabo policijskega helikopterja pa so prestop državnem meje izven mejnega prehoda preprečili še nekaj osebam, ki so jih prijeli hrvaški policisti na svoji strani državne meje.

V nedeljo zjutraj so domačini obvestili policiste o pojavu skupine sumljivih oseb. Policisti so prijeli osem državljanov Alžirije in enega državljana Kosova. Vsi prijeti so zaprosili za mednarodno zaščito, zato se bo postopek z njimi nadaljeval v azilnem domu.

