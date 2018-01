Prve škarje na grajskih trtah

30.1.2018 | 08:05

Sevniško trto, ki je zrasla iz slovite stare mariborske, so rezali (z leve) župan Srečko Ocvirk, župnik Fonzi Žibert in direktorica Mojca Pernovšek. (Foto: M. L.)

Ivan Jelančič iz Sevnice (desno) je uredil svojo trto za letošnjo rast . (Foto: M. L.)

Loški zeliščarji so bili v središču zanimanja. (Foto: M. L.)

Sevnica - Grajska rez je že postala prepoznaven dogodek v Sevnici in v nedeljo so se zbrali v vinogradu pri sevniškem gradu k njej že devetič.

Na prireditvi so zbrane nagovorili sevniški župan Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek, predsednica turistične zveze občina Sevnica in članica Turističnega društva Loka pri Zidanem mostu in njegove sekcije Loški zeliščarji Annemarie Culetto in boštanjski župnik Fonzi Žibert. Tenorist Marko Železnik je pel o vinu in vinski trti. Najprej so obrezali trto, ki raste iz cepiča slavne mariborske trte. To prestižno rez so opravili župan Srečko Ocvirk, župnik Fonzi Žibert in direktorica Mojca Pernovšek pod budnim očesom strokovnjaka Aleša Grmovška. Potem so rezali botri svoje trte.

M. L.

