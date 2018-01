Gasilci reševali iz dvigala

30.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 6.50 uri so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško iz pokvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta rešili ujeto osebo.

Gorelo okoli jezera

Ob 19.08 je okoli Rudniškega jezera v Kočevju gorela trava na površini okoli 3000 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje in PGD Šalka vas.

Alarm v Mesnem centru

Ob 10.19 se je v objektu Mesnega centra Novo mesto na Belokranjski cesti sprožil alarm na avtomatskem javljalniku požara. Gasilci GRC Novo mesto so s termo kamero pregledali podstrešje objekta in ognja niso našli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pohanca med 10. in 11. uro, Artiče med 8. in 11. uro ter Gaberje med 12. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Raški vrh izvod Brezovo med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica kamnolom med 8. in 10. uro ter Zakov, Bohor, Bohor Dobrava, Bohor Jablance, Brezje, Vrhe Bohor, Brezje vas, Presladol, Likov vrh, Košeni vrh, Prižev Dol, Vajerji med 11. in 14. uro.

M. K.