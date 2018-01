Parkiranje kmalu ne bo več problem

30.1.2018 | 09:15

Parkirišča za osebna vozila urejajo na kupljenem prostoru pri gasilskem domu.

Bela Cerkev - Problema s parkiranjem v Beli Cerkvi, kjer je od začetka delovanja Hiše žive dediščine (HŽD) še več dogodkov in tudi obiskovalcev, kmalu ne bo več. Občina Šmarješke Toplice se je že lani lotila gradnje novih parkirišč na dveh mestih, za kar je tudi odkupila potrebna zemljišča.

Parkirišča za avtobuse so že nared.

Parkirišče za tri avtobuse - pogosti obiskovalci HŽD so namreč številčnejše skupine, ki jih pripeljejo z avtobusi - so uredili ob avtobusni postaji v Beli Cerkvi. Tu so tudi prestavili ekološki otok ter odstranili obstoječe postajališče ter postavili nov pritlični nadstrešek za potnike. Drugo parkirišče, ki bo namenjeno osebnim avtomobilom, urejajo pod gasilskim domom. Tu bo na voljo 22 parkirnih mest, eno za invalide. Postavili bodo še nadstrešek za kolesa in motorje - do pet parkirnih mest. Oba parkirišča bosta seveda razsvetljena, urejena bo kanalizacija te javna pot do parkirišča. Gradbena dela, ki jih izvaja novomeško podjetje NG Nizke gradnje, bodo kmalu opravljena v celoti.

Tomaž Ramovš

»Lani smo s projektom pristopili k prijavi za sofinanciranje investicij po 23. členu Zakona o financiranju občin v letu 2017 v višini 37.655 evrov in v letu 2018 v višini 54.637 evrov. Sredstva za lansko leto smo uspešno pridobili. Strošek odkupa zemljišča za potrebe parkirišča za avtomobile je znašal 20.352 evrov. Izgradnja bo glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem del znašala dobrih 146.450 evrov z DDV-jem oz. skladno z dejanskim obračunom. Končna vrednost vseh stroškov investicije bo znana po zaključku, ki je predviden v sredini letošnjega leta,« pravi Tomaž Ramovš, direktor občinske uprave Občine Šmarješke Toplice.

Besedilo in foto: L. Markelj

