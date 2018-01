Za razvoj Pokolpja dodaten denar

Ljubljana - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svojih spletnih straneh objavilo sedmi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pokolpja v letih 2019 in 2020. Z razpisanimi sredstvi želijo spodbuditi začetne investicije ter ustvariti in ohraniti obstoječa delovna mesta na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel.

Tokrat je razpisanih 1,275 milijona evrov. Rok za prejem ponudb za projekte, sofinancirane letos, je 13. marec, za projekte, sofinancirane prihodnje leto, pa od 3. do 29. maja.

"Skladno s programom spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011-2020 je cilj javnega razpisa znižati vstopne stroške investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na spodbujanje obsega investicij podjetij na problemskem območju. Prav tako želimo ustvarjati nova in ohraniti obstoječa delovna mesta, prestrukturirati gospodarstvo na problemskem območju ter spodbujati razvoj novih izdelkov, tehnologij, storitev in inovacij," je med drugim dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

