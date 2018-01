Državna pomoč tudi za razvoj Posavja

30.1.2018 | 12:15

Foto: B. Colarič

Krško - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja evropski sklad za regionalni razvoj, je Regionalni razvojni agenciji Posavje (RRA) kot vodilnemu partnerju Lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje, potrdilo podporo za štiri projekte strategije lokalnega razvoja. Ministrstvo je zanje odobrilo skupaj nekaj manj kot 390.000 evrov.

Kot so sporočili iz RRA Posavje, je ministrstvo potrdilo nekaj več kot 200.000 evrov vreden projekt Zelena doživetja Posavja, za katerega bodo občina Krško in parterji iz evropskega sklada za regionalni razvoj dobili nekaj več kot 140.000 evrov.

Za nekaj več kot 135.000 evrov vreden projekt Zeleno Posavje - za naravo in zdravje bo Komunala Brežice s partnerji prejela nekaj manj kot 90.000 evrov.

Mladinski center Krško in partnerji bodo za projekt Rast(išče) sreče, vreden slabih 200.000 evrov, dobili nekaj manj kot 150.000 evrov podpore. Kulturno turističnemu rekreacijskemu centru Radeče in partnerjem so za nekaj več kot 13.000 evrov vreden projekt Vsi na plac odobrili nekaj manj kot 10.000 evrov podpore.

Cilji omenjenih projektov so spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev z ustvarjanjem novih delovnih mest, krepitev vključevanja ranljivih skupin in varstvo ter ohranjanje naravnega okolja.

Letošnji poziv za izbor "operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja" oz. za podporo evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter evropskega sklada za regionalni razvoj na območju LAS Posavje bo Regionalna razvojna agencija Posavje objavila predvidoma marca, so še sporočili iz Krškega.

S. G.