Ob jubileju razvili prapor in izdali zbornik »S polži v hribe«

30.1.2018 | 11:10

Višnja Gora - Planinsko društvo Polž Višnja Gora je na rednem letnem občnem zboru v prostorih gasilskega doma Višnja Gora, obeležilo 20. obletnico delovanja društva. Ob svečanem jubileju so v soboto slavnostno razvili društveni prapor in izdali jubilejni zbornik poimenovan »S polži v hribe«. Spremljajoči kulturni program so popestrili člani vokalne skupine Višnjanski fantje, manjkala ni niti polžja torta.

"Ideja o ustanovitvi planinskega društva se je med Višnjani rodila kmalu po ustanovitvi občine Ivančna Gorica. Ustanovni sestanek je 1998 leta sklical Pavel Groznik, v prostorih stare šole v Višnji Gori, katerega se je udeležilo 20 članov. Društvo je bilo uradno registrirano 9. marca 1998, za prvega predsednika pa je bil izvoljen Darko Steiner. Prelomno leto za razvoj društva je bilo leta 2003, ko se je zamenjalo vodstvo. Za novega predsednika je bil izvoljen Aleš Erjavec, ki društvu predseduje še danes. Članstvo je z novim zagonom iz leta v leto naraščalo. Planinsko društvo Polž se lahko danes pohvali s 306 članicami in člani. Skupaj z izobraženimi planinskimi vodniki, markacisti in varuhi gorske narave in učinkovitim upravnim odborom pa ne gre zanemariti številnega podmladka, ki ga vzgajajo že v vrtcih in šolah ivanške občine," so zapisali v sporočilu za javnost na Občini Ivančna Gorica.

Po besedah predsednika PD Polž Aleša Erjavca so v vseh teh letih osvojili praktično vse slovenske dvatisočake, zmogli najvišja vrhova Francije in Avstrije, Mont Blanc in Grossglockner, ter zahtevne smeri v tujini, vključno z Dolomiti. V društvu deluje 7 planinskih vodnikov z različnimi licencami za vodenje, 4 markacisti in 2 varuha gorske narave. Že dlje časa pa razmišljajo o ustanovitvi alpinističnega odseka. Skrbijo tudi za urejenost in označenost planinskih poti v domači občini. V sodelovanju z občino Ivančna Gorica so prevzeli organizacijo Jurčičevega pohoda, na katerega na prvo marčevsko soboto pride več tisoč ljubiteljev narave iz vse Slovenije. Letos bo potekal jubilejni 25. Še posebej pa so ponosni na planinsko Pot dveh slapov, ki poteka po višnjegorskih dolinah potokov Višnjice in Kosce.

Med številnimi gosti sobotnega srečanja so bili prisotni tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik, predsednica meddruštvenega odbora Ljubljana Marinka Koželj Stepic in ivanški župan Dušan Strnad, ki so društvu izrekli čestitke ob jubileju. Župan je društvu izročil spominski kovanec Prijetno domače in izrekel zahvalo za uspešno delovanje na področju planinstva in drugih oblik aktivnega in zdravega preživljanja časa v naravi. »Naj bo vaš korak še naprej varen in naj bo vedno obilo zadovoljstva na ciljih vaših poti. Naj ostane sled višnjegorskega polža še dolga vidna«, je še dodal Strnad. Čestitkam so se pridružila še številna lokalna društva in sosednja planinska društva, med njimi tudi pobrateno Planinsko društvo Drago Bregar.

Na prireditvi so razvili tudi društveni prapor, na katerem je na prednji strani upodobljena zaščitni znak društva – polž pohodnik, na zadnji pa je Lehnjakov slap na Kosci z motivi teloha. Praporščak je postal Boštjan Skubic, njegov pomočnik pa Tone Jevnikar. Društvo se je ob tej priložnosti zahvalilo številnim donatorjem in članom društva, brez katerih ne bi tako uspešno delovalo.

Sicer pa so člani PD Polž v minulem letu uspešno izpeljali 35 izletov, pridobili pa kar 75 novih članov. V tem letu planirajo izvesti 27 planinskih izletov, Jurčičev pohod, Pohod po krožni pešpoti Prijetno domače, Planinski tabor na Koroškem, pohod po Poti dveh slapov, šest izletov za vrtec in 4 za šole, 2 upokojenska izleta, ob 20-letnici pa bodo organizirali Tabor MDO. Še naprej je med glavnimi nalogi društva izpopolnjevanje in izobraževanje članov društva ter vključevanje in delo z najmlajšimi člani, je še sporočil Gašper Stopar.

S. G.

Galerija