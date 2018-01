Brajkovič se vrača v Adrio Mobil

30.1.2018 | 12:40

Jani Brajkovič bo znova vozil za novomeški klub. (Foto: Vid Ponikvar / Sportida)

Novo mesto - Nekdanji svetovni prvak v kronometru do 23 let Jani Brajkovič, ki je svojo kariero pričel leta 2001 kot starejši mladinec v takratni Krki Telekomu, se vrača v svoj matični klub. "Čutim, da v kolesarstvu še nisem rekel zadnje besede in optimistično zrem v prihodnost. Sicer sem imel še nekaj ponudb tujih ekip, vendar sem se odločil za Adrio Mobil, ki na organizacijskem nivoju ne zaostaja za tujimi ekipami. Imajo dobro ekipo in dober tekmovalni program, ki mi bo omogočal napredovanje in dokazovanje. Ekipi se želim oddolžiti za vse, kar je naredila zame na začetku moje kariere. V ekipi je veliko mladih kolesarjev in prepričan sem, da jim bodo moje izkušnje zelo koristile,« pravi Brajkovič, po rodu Belokranjec, ki pa si je dom in družino ustvaril v Novem mestu.

Po letu 2004, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka v kronometru v kategoriji do 23 let, je Brajkoviča pot vodila v tujino. Leta 2005 je podpisal svojo prvo poklicno pogodbo s takrat kultno ameriško ekipo Discovery Channel. V svoji dolgi karieri je nastopal za največje ekipe poklicnega kolesarstva, poleg že omenjene ameriške ekipe še za Astano, RadioShack, Astano Pro Team, UnitedHealthcare Pro Cycling Team in nazadnje Bahrain Merida Pro Cycling Team. Dosegel je nekaj odmevnih rezultatov, med katerimi izstopajo zmage na dirkah Critérium du Dauphiné, Po Sloveniji, Tour de Georgia, leta 2004 pa je postal svetovni prvak v kronometru, kar je njegov največji dosežek.

Jani Brajkovič je bil leta 2012 skupno deveti na Dirki po Franciji, kar je najboljša slovenska uvrstitev na tej največji etapni kolesarski dirki na svetu. Veselja nad dejstvom, da se vrala v matični klub, ne skriva niti direktor KK Adria Mobil, Bogdan Fink. »Zadovoljni smo, da bo kolesar takega ranga, kot je Jani Brajkovič, nadaljeval svojo pot v Kolesarskem klubu Adria Mobil. Ekipa je z njegovim prihodom postala še močnejša. Gre za izredno profesionalnega in odgovornega kolesarja, ki ima kljub nekaj slabšim rezultatom v zadnjih letih še dosti motivacije za delo. Tudi mladi se bodo od njega veliko naučili. Prepričani smo, da bo sodelovanje obrodilo odlične športne rezultate in ostale uspehe.«

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, se članska ekipa Adria Mobil ta trenutek sicer mudi na zadnjih zimskih pripravah, ki potekajo v Turčiji, pred vrnitvijo domov pa se bo ekipa udeležila še dirke na Cipru.

