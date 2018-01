Zasegli drogo v vrednosti 300 tisočakov in ovadili 13 osumljencev

30.1.2018 | 14:00

France Božičnik, vodja kriminalistične policije na PU Novo mesto (Foto: J. A.)

Novo mesto - Novomeški kriminalisti in policisti so skupaj s kolegi iz Ljubljane in kriminalisti Generalne policijske uprave in specialne enote prejšnji ponedeljek izvedli zaključno akcijo in prijeli člane kriminalne združbe, ki je prodajala drogo na območju Dolenjske, Posavja, posel so imeli celo na Hrvaškem. Med preiskovanjem kaznivih dejanj so zasegli 830 gramov kokaina, 350 gramov heroina, 122 tablet ecstasy, 2,5 kg posušene konoplje in 1.452 sadik konoplje v štirih prirejenih prostorih.

"Kriminalisti so za kazniva dejanja s področja prepovedanih drog ovadili 13 osumljencev (med njimi dve ženski), starih med 30 in 54 let. Večina prebiva na območju Policijske uprave Novo mesto, trije pa na območju Policijske uprave Ljubljana. Desetim so odvzeli prostost in jih pridržali, osem pa jih je bilo privedenih na zaslišanje na Okrožno sodišče Novo mesto. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zoper šesterico odredil pripor," je na današnji novinarski konferenci povedal vodja kriminalistične policije na PU Novo mesto France Božičnik.

Za opisano kaznivo dejanje kazenski zakonik predvideva zaporno kazen od 5 do 15 let

Večino osumljencev je policija v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami in premoženjskimi kaznivimi dejanji, nekateri so že bili pravnomočno obsojeni. Eden od njih je bil ovaden tudi za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, saj je med policijskim postopkom pobegnil, odvrgel prepovedano drogo, ob prijetju pa se je aktivno uprl, tako da je policist moral uporabiti prisilna sredstva.

Foto: PU Novo mesto

Novomeški kriminalisti so že leta 2016 na območju Novega mesta zaznali povečano ulično preprodajo kokaina. Policisti so v več primerih zasegli manjše količine te prepovedane droge.

Kriminalistom je s klasičnimi policijskimi metodami uspelo zbrati dovolj dokazov, na podlagi katerih so lahko identificirali prodajalce in dobavitelje prepovedanih drog. Na podlagi teh dokazov so bili podani utemeljeni razlogi za sum, da na območju Novega mesta deluje dobro organizirana kriminalna združba, ki odjemalce droge oskrbuje s kokainom. Med preiskovanjem kaznivih dejanj so med lanskim majem in aretacijo uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Člani kriminalne združbe so v tem času izvedli najmanj 37 kaznivih dejanj, povezanih s prepovedano drogo.

Cena za gram kokaina je bila v ulični prodaji sto evrov (nabavna od 70 do 80 evrov), medtem ko so konopljo prodajali po štiri evre za gram

Prejšnji ponedeljek so kriminalisti opravili 15 preiskav bivalnih objektov in osem preiskav vozil, v katerih so našli in zasegli večje količine prepovedane droge, odkrili pa so tudi štiri prirejene prostore za gojenje konoplje, precizne tehtnice, več mobilnih telefonov in SIM kartic, ki so jih uporabljali za komunikacijo.

Foto: PU Novo mesto

"Ugotovili smo, da je bil v kriminalni združbi glavni dobavitelj kokaina 40-letni osumljenec iz Ljubljane, njegov podrejeni pa je bil 42-letni osumljenec iz Novega mesta. Novomeščan je kokain nabavljal pri Ljubljančanu in ga preprodajal 42- in 32-letnima osumljencema iz Novega mesta. Slednja sta na območju Novega mesta z okolico in Posavja ustvarila mrežo odjemalcev in jim preprodajala droge. V času izvajanja ukrepov smo ugotovili, da je eden izmed osumljencev kokain dostavljal tudi odjemalcu s Hrvaške," je povedal Božičnik.

Glavni Novomeščan je imel v najemu dve stanovanjski hiši z gospodarskima poslopjema na območju Litije, v njima pa prirejene prostore za hidroponično gojenje konoplje. V objekte je nastanil svoje podrejene (trojico Novomeščanov), da so skrbeli za gojenje konoplje. Tudi v Novem mestu so imeli v najemu stanovanje, kjer so gojili prepovedano konopljo.

"Motiv preprodaje prepovedane droge je bil zaslužek, saj so vsi osumljeni, razen dveh izjem, brez zaposlitve in so si s preprodajo prepovedanih drog omogočili lagodno življenje," je še dodal Božičnik in omenil, da bi s prodajo zasežene druge lahko zaslužili okoli 300 tisočakov.

J. A., foto: J. A., PU Novo mesto (fotografije zasežene droge in prirejenih prostorov)

