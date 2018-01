Dijaki so se izkazali s humanitarnim dejanjem

30.1.2018 | 15:15

Foto: OZRK Novo mesto

Novo mesto - Na Centru za transfuzijsko dejavnost so sprejeli dijake iz Gimnazije, Srednje strojne šole, Kmetijske šole Grm in Srednje gradbene in vzgojiteljske šole.Vse to seveda z dobrim namenom in za vse je bilo prvič.

"Včeraj jih je prišlo 26, danes pa še 19. Vsi so bili zelo korajžni, dobro razpoloženi in s trdo željo, da darujejo kri in pomagajo tistim, ki jo rabijo. Oba dneva so jih spremljali tudi profesorji iz šol, tako da se jim zahvaljujemo za podporo. Upamo, da bodo tokratni novi darovalci tudi ostali krvodajalci, čeprav jih bodo življenjske poti odpeljale iz Novega mesta!" je sporočila Mateja Šlajkovec iz OZRK Novo mesto.

S. G.

