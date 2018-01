Z avtom se je prevrnil; zagorelo je v dimniku stanovanjskega objekta

30.1.2018 | 20:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Ob 9.15 se je na cesti Velika vas pri Krškem – Straža pri Raki, občina Krško, osebno vozilo prevrnilo na bok. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so odklopili akumulator na vozilu in počistili cestišče po prometni nesreči. Reševalci nujne medicinske pomoči Krško so ponesrečenega oskrbeli in prepeljali v brežiško bolnišnico.

Iz Regijskega centra za obveščanje Brežice so sporočili tudi, da so danes ob 11.42 na Cesti bratov Milavcev v občini Brežice zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Posredovali so gasilci PGD Brežice in PGD Brežice okolica, ki so počakali, da so saje dogorele, očistili tuljavo in pregledali okolico. O požaru je bila obveščena dimnikarska služba.

V sredo ponekod brez vode

Komunala Brežice obvešča, da bo dne 31.1.2018 od 8.00 do 15.00 ure zaradi vzdrževalnih del motena dobava pitne vode v naseljih Kapele, Podvinje in Mali Obrež.

S. G.