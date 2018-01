V Gabrju avto na streho

31.1.2018 | 07:00

Ilustrativna fotografija (Foto arhiv lokalno.si)

Ob 5.35 je pri naselju Gabrje v občini Novo mesto osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, postavili vozilo na kolesa in pomagali reševalcem ter policistom.

Včeraj ob 8.26 je na Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel komunalni zabojnik. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili gorečo vsebino velikega kovinskega zabojnika. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Podobno se je ponovilo ob 19.22, ko so v Zobčevi ulici v Novem mestu zagoreli zabojniki za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto. Ogenj je poškodoval dva zabojnika.

Gori tudi suha trava

Ob 18.46 je na sipinah v bližini Šalke vasi v občini Kočevje gorela trava. Gasilci PGD Šalka vas so na več mestih pogasili okoli 300 kvadratnih metrov trave.

Ob 19.09 je v Ljubljanski ulici v Kočevju, za trgovino Spar, zagorela suha trava. Gasilci PGD Kočevje so travniški požar, na površini okoli 50 kvadratnih metrov, pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RTV GORJANCI, TP KRVAVI KAMEN, TP GOSPODIČNA, TP JELENOV SKOK, TP GABRSKA GORA, TP PANGRČ GRM, TP JEŠTOVCI, TP GABRJE, TP KAVCE, TP JUGORJE PRI GABRJU. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Križišče med 08:00 in 10:00 uro in Slivje med 11:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Gorjane med08:30 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Mrtovec in Šmarčna med 8:00 in 14:30 uro.

M. K.