Tudi Dolenjci zgradili svoj rudnik kriptovalut

31.1.2018 | 08:25

Simon Štemberger

Novo mesto - V najeti industrijski hali na Dolenjskem je družba Logos ritem Machines iz Novega mesta konec lanskega leta uredila rudnik kriptovalut. V njem kakih 40 računalnikov s po sedmimi grafičnimi karticami in 18 ventilatorji noč in dan preračunava zapletene matematične algoritme. Cilj vsake od teh visokozmogljivih naprav je dodati nov blok v verigo kriptovalute ethereum, s čimer se potrdi opravljena transakcija. Za opravljeno računsko delo je računalnik oz. njegov lastnik nagrajen z določeno količino te kriptovalute.

Direktor podjetja je Simon Štemberger, podjetnik iz Šentjerneja, ki ima za sabo tudi uspešno glasbeno kariero. Priznava, da ga je bilo težko prepričati, da lahko neko napravo preprosto priklopiš na splet in ti ta prinaša zaslužek. »Navajen sem delati z rokami in glavo in ni me bilo lahko prepričati o smiselnosti tega početja. A to je podobno, kot če npr. kupim kombi in ga naslednji dan oddam v najem. Tu računalnike oddajamo v najem rudarskemu bazenu ethereuma in ta najemnino zanje plačuje v svoji kriptovaluti.«

S kriptovalutami sta se s prijateljem začela ukvarjati pred nekaj leti, lani pa je skupina Dolenjcev ustanovila podjetje, ki izdeluje in trži računalnike za rudarjenje kriptovalut. Prostore za svoj »rudnik« so najeli lani novembra in od takrat ga pridno polnijo. Trenutno je v njem kakih 50 računalnikov, nekaj jih je v lasti podjetja, drugi so tam na gostovanju.

RUDARJENJE V OBLAKU

»Vsak takega računalnika ne more imeti doma. Proizvajajo namreč kar veliko toplote in ob 18 ventilatorjih so lahko tudi precej glasni,« pojasnjuje Štemberger. Osnovna dejavnost družbe je sicer izdelava računalnikov za rudarjenje, poleg tega pa nudijo tudi storitve gostovanja in vzdrževanja opreme. Poleg tega se pripravljajo tudi na ponujanje rudarjenja v oblaku. »Stranka v tem primeru ne rabi kupiti celega računalnika, ampak zakupi le del njegove moči. Postali bomo prvo slovensko podjetje, ki bo ponujalo to storitev.«

Računska moč računalnika za rudarjenje kriptovalut se meri v megahashih na sekundo (MH/s). Računalniki, ki jih sestavljajo v Logos ritem Machines, imajo po 200 MH/s, posamezen pa je vreden okoli 5.000 evrov (brez DDV) in na mesec porabi za okoli 100 evrov elektrike. In izplen? Ko sva se z Štembergerjem o tem pogovarjala sredi januarja, je tak računalnik narudaril okoli 0,72 ethereuma na mesec, ethereum pa je bil takrat vreden okoli 1.200 dolarjev. En teden kasneje bi 200 MH/s računalnik na mesec narudaril le še nekaj več kot 0,54 ethereuma, cena te kriptovalute pa je zdrsnila pod 1.000 dolarjev.

»Okolje kriptovalut je podvrženo velikim nihanjem in nehvaležno je napovedovati karkoli. Vsaki stranki povem, da je naložba zelo rizična in naj vanjo vložijo toliko, kolikor lahko pogrešajo. Nikakor pa naj za to ne najemajo kreditov. Vrednosti kriptovalut namreč ne regulira nobena ustanova, ampak se njena cena oblikuje zgolj na podlagi ponudbe in povpraševanja,« poudari Štemberger, ki trenutno padanje vrednosti dveh najpomembnejših svetovnih kriptovalut, bitcoina in ethereuma, pripisuje dejstvu, da kriptovalute v svetovnem merilu še niso podvržene enotni regulativi. »Vsaka novica o morebitni restrikciji v določeni državi povzroči padec cen. Nazadnje se je to zgodilo zaradi napovedi Kitajske in Koreje,« pravi Štemberger.

OD MLADIH DO UPOKOJENCEV

Zaradi izredno dinamičnega okolja je zelo nehvaležno početje tudi kakršnokoli napovedovanje obsega poslovanja. »Ob današnjih cenah se naložba v računalnik za rudarjenje ethereuma povrne v osmih do desetih mesecih. Če pa bi se zgodilo, da bi vrednost kriptovalut močno padla, bi se to najbrž odrazilo tudi na povpraševanju po teh računalnikih,« pravi Štemberger.

Stranke Logos ritem Machines so sicer zelo različne. »Od mladih, ki si kupijo en računalnik, do upokojencev, ki bi radi kaj dodali pokojnini. So pa tudi taki, ki tvegajo več in kupijo več naprav,« pripoveduje Štemberger.

Logos ritem Machines se sicer pripravlja, da z velikimi koraki zakorači na trg rudarjenja v oblaku. »Slovenskega podjetja, ki bi ponujalo tako storitev, še ni. V tujini je to sicer že zelo razvito, a je trg v tako hitri rasti, da največji ponudnik rudarjenja v oblaku, Genesis, tri mesece sploh ne bo sprejemal novih strank.«

Štemberger načrtuje, da bodo Logos ritem Machines vaučerje za rudarjenje v oblaku že v kratkem začeli prodajati na več kot 200 prodajnih mestih v Sloveniji. Dokončne cene za najem še niso oblikovali, trenutni izračuni pa kažejo, da bo najem 15 MH/s za pol leta stal okoli 250 evrov. »Interes za rudarjenje v oblaku je zelo velik, saj lahko ljudje na ta način preverijo, kako vse skupaj deluje. In največkrat ugotovijo, da to res lahko prinaša denar,« se nasmehne Štemberger.

Boris Blaić