Z avtom v skalo, Alžirca v bolnišnico

31.1.2018 | 09:45

Včeraj okoli 10. ure je pri Uršnih Selih 31-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trči v skalo. Voznik se je v nesreči lažje poškodoval, sporočajo s PU Krško.

Krški policisti so malo po 9. uri opravili ogled prometne nesreče v Straži pri Raki. Ugotovili so, da je 81-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega občana so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.

Vlom

Med 27. in 30. januarjem je v kraju Hmeljčič nekdo vlomil v počitniško hišo in ukradel dva televizijska sprejemnika, kosilnico in suhomesnate izdelke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2500 evrov.

Nezakonito čez mejo

Črnomaljski policisti so dopoldne med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri kraju Bojanci izsledili in prijeli osem državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Eden izmed tujcev je bil v slabem zdravstvenem stanju, zato so poklicali reševalce, ti pa so 21-letnega moškega odpeljali v novomeško bolnišnico.

B. B.