Sušilni stroj za najboljšo družinsko masko

31.1.2018 | 11:15

Foto: DPM Mojca

Novo mesto - Društvo prijateljev mladine Mojca na Dolenjskem že 34 let skrbi za pustno tradicijo med mladimi. Tudi letos na pustno soboto, 10. februarja, v telovadnici OŠ Drska pripravljajo rajanje za predšolske otroke in osnovnošolce ter njihove starše.

Mojčin pustni karneval se bo pričel ob 14. uri, organizatorji pa so pripravili več kot 1000 nagrad, ki so jih prispevale dolenjske trgovine in obrtniki.

Najbolj izvirne maske bodo nagrajene. Naj družinska maska bo dobila sušilni stroj Beko, nagradili pa bodo tudi najštevilčnejše družinske maškare, najmlajše, najstarejše, pevske in plesne talenti ter še koga.

Organizatorji obljubljajo še ježo konj, vožnjo z avtomobilčki, napihljiv grad, poslikavo obraza, nastop mažoretk. Vse bo brezplačno.

B. B.