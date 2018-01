Kopina Triplatovi, na odločitev o usodi enote na Majerju še čakajo

31.1.2018 | 12:00

Črnomelj - Črnomaljski svetniki so se včeraj sestali na 26. redni seji v tem mandatu, sicer pa prvi v letošnjem letu. Na dnevnem redu so imeli 10 točk dnevnega reda, za katere so porabili tri ure.

Sprejeli so predlog kandidatov za letošnja občinska priznanja. Župančičevo plaketo bo na slovesnosti ob kulturnem prazniku prejel Dirk Heij, diplomi pa Leopold Perko in Branka Weiss. Plaketo občine bo na proslavi ob občinskem prazniku, ki bo 18. februarja, prejelo podjetje Akrapovič iz Ivančne Gorice, diplome pa črnomaljska OŠ Mirana Jarca, Anton-Toni Perušič in športno društvo Ninja Črnomelj. Priznanje za športnico leta 2017 bo na slovesnosti ob občinskem prazniku prejela Jasmina Kovač, ki se ukvarja z ju jitsom, športnik leta bo postal atlet Žiga Vrščaj, športni kolektiv pa ekipa Bela krajina DOS 2017.

Predlogov za častnega občana ni bilo, prav tako ne za pohvalo brezo, ki jo v črnomaljski občini podeljujejo za urejanje in varovanje okolja. Pač pa je po dolgih letih spet prispel predlog za grajo kopino za urejanje in varovanje okolja. Krajevna skupnost Črnomelj je za prejemnico kopine predlagala Marto Ano Triplat, lastnico propadajoče hiše na vhodu v črnomaljsko staro mestno jedro, ki jo domačini poznajo kot Skubcovo hišo. Ob tem predlogu se je razvila razprava, ali je za propadanje hiše res kriva le lastnica, ki je po več desetletjih dobila nazaj nacionalizirano hišo, in ali sta svojo vlogo odigrali tudi občina in krajevna skupnost. Za to, da Triplatova dobi kopino, ki jo bodo podelili ob dnevu Zemlje, je glasovalo 12 od 24 svetnikov, medtem ko jih je bilo 8 proti.

Koliko za vrtec?

Danijela Kure Kastelc iz podjetja Sapo je predstavila idejni projekt ureditve in razširitve črnomaljskega mestnega pokopališča v Vojni vasi. Svetniki so obravnavali tudi prostorsko problematiko v enotah Loka in Majer Vrtca Otona Župančiča Črnomelj. Sprejeli so terminski plan izvedbe potrebnih postopkov za izbiro javno-zasebnega partnerja za gradnjo vrtca Loka.

Svetnica Maja Kocjan je opozorila, da je cena vrtca na igralnico, ki znaša v Črnomlju 800.000 evrov, previsoka. Naštela je nekaj vrtcev, ki so jih zgradili nedavno, najdražji med njimi pa je veljal manj kot 400.000 evrov na igralnico.

Županja Mojca Čemas Stjepanovič je dejala, da bo končni znesek naložbe znan, ko bo objavljen razpis. Sicer pa je pri varstvu predšolskih otrok v Črnomlju velika stiska, o tem, kakšna bo usoda enote na Majerju, pa še čakajo odločitev z ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport.

Svetniki so dali tudi soglasje k planu poslovanja Rica Bela krajina in sprejeli predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Komunale Črnomelj.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

