Področno tekmovanje iz znanja slovenščine

31.1.2018 | 10:05

Krško - V sredo, 24. januarja, smo gostili 71 tekmovalk in tekmovalcev, ki so tekmovali v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje … Živimo v 21. stoletju in knjige niso več nekaj, kar bi najstniki jemali v roke vsak dan. Prej preverimo kakšno sporočilo na telefonu ali pa si pogledamo najnovejši film. Seveda je to razumljivo, saj se tehnologija razvija s svetlobno hitrostjo…

Kljub temu pa mislim, da so knjige pomemben del kulture. Le kaj bi se zgodilo, če Primož Trubar ne bi napisal prve slovenske knjige? Bi še vedno govorili nemško? Bi Slovenija sploh obstajala? Zato imam knjige rada. Gredo v vse skrajnosti, v preteklost in prihodnost, temeljijo na resničnih dogodkih ali pa so čista fantastika, lahko imajo »happy end« ali pa se končajo žalostno. Marsikatera knjiga je ponudila idejo režiserju in postala film … a filma je enkrat konec, knjiga pa je večna, nate čaka tudi deset let, da jo prebereš. Razširjajo naše obzorja, bogatijo domišljijo in prebujajo najrazličnejša čustva. Vse to so razlogi, da v znanju slovenščine tekmujem že deveto leto … uživam, ko si lahko vzamem čas in berem, razmišljam o prebranem in se potapljam v najrazličnejše svetove … Cankarjevo tekmovanje – izziv, dogodivščina ali pustolovščina?

Eva Prša, 9. a, OŠ Krško

