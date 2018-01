"Takih predstav bi se morali udeleževati večkrat!"

31.1.2018 | 10:15

Vir: Spletna stran KC Janeza Trdine

Stari trg ob Kolpi - V ponedeljek, 22. januarja, smo si v KC Janeza Trdine v Novem mestu ogledali gledališko predstavo Županova Micka. Prvo slovensko komedijo je napisal Anton Tomaž Linhart daljnega leta 1789. Veseloigro v dveh dejanjih v režiji Vita Tauferja in v izvedbi Prešernovega gledališča Kranj smo si ogledali skupaj z učenci OŠ Bršljin, Center, Drska, Toneta Pavčka Mirna Peč in Šmihel.

Predstava nas je vse zelo navdušila.

Gledališče je prostor, v katerem knjige dobijo življenje, kjer liki postanejo osebe. Tako je bilo tudi v ponedeljek na predstavi Županova Micka. Igralci Prešernovega gledališča iz Kranja so se na odrskih deskah odlično odrezali. Županova Micka je spoznala, da je tuja gospoda velikokrat pokvarjena in da je lahko ponosna na svoje preproste kmečke ljudi in slovenski jezik pa tudi na ženina Anžeta, ki jo je imel iz srca rad. Zato mi je bila predstava zelo všeč. (Lucija Konda, 9. r.)

V gledališču mi je bilo zelo lepo. Bilo je res smešno, najbolj zabaven pa je bil Mickin pravi ženin Anže, ko je pel in z nogo udarjal takt. Pohvalila bi vse igralce. Upam, da si bom Županovo Micko ogledala še kdaj. (Karmen Šterbenc, 9. r.)

Na predstavi mi je bilo super! Najboljši mi je bil Anže, »lepo« je pel. Tudi godca s harmoniko in kitaro sta me navdušila. Iz predstave sem se marsičesa naučila. Rada bi si jo še kdaj ogledala. (Nika Rauh, 9. r.)

Predstava mi je bila zelo všeč. Vsi igralci so igrali vrhunsko. Všeč mi je bilo tudi petje. Ogled Županove Micke priporočam vsakomur. (Živa Mihelić, 9. r.)

V gledališču mi je bilo zelo lepo. Igra je bila zanimiva in smešna, igralci zelo dobri. Rad bi jo gledal še kdaj. (Luka Šegina, 9. r.)

Meni je bila igra zelo všeč, zelo zabavna. Najbolj smešen mi je bil Anže. Mislim, da so se vsi igralci zelo vživeli v svoje vloge. Takih predstav bi se morali udeleževati večkrat! (Janez Konda, 9. r.)

Bila je lepa, zanimiva in smešna igra. Najbolj so mi bili všeč Micka, ki je bila zabavna, Anže, ki je bil zelo smešen, in Šternfeldovka, lepa in uglajena gospa. V gledališču mi je bilo zelo lepo in upam, da bomo drugo leto spet šli. (Neja Evgenija Ržen, 8. r.)

Tudi meni je bilo na predstavi zelo lepo. Igra je bila humorna, zabavna in vesela. Najboljša sta mi bila Micka in Anže. Micka je bila zelo lepa, Anže pa najbolj zabaven in smešen. (Erik Ržen, 7. r.)

Učenci OŠ Stari trg ob Kolpi