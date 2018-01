Novomeški gimnazijec zmagal na državnem tekmovanju iz naravoslovja

31.1.2018 | 10:30

Foto: ZOTKS

Novo mesto - Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) je danes razglasila zmagovalce 6. državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja, ki je namenjeno dijakom prvega in drugega letnika srednjih šol. Največ znanja je prikazal Luka Hadl z Gimnazije Novo mesto in tako osvojil prvo mesto.

ZOTKS je skupno podelila 14 zlatih in 22 srebrnih priznanj, za katera se je v nalogah s področja biologije, kemije in fizike na ljubljanski Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo pomerilo 100 dijakov iz cele Slovenije. Mesto na državnem tekmovanju so si prislužili na šolskih izbirnih tekmovanjih, ki so potekala v novembru 2017, udeležilo pa se jih je 577 srednješolcev.

»Čestitam zmagovalcem z državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja, ki bodo zastopali slovenske barve na evropski naravoslovni olimpijadi. Ta bo letos potekala v Sloveniji, na kar smo izredno ponosni. Ljubljana bo tako med 28. aprilom in 5. majem gostila najboljše mlade naravoslovce iz cele Evrope,« je povedala mag. Katja Stopar, koordinatorka priprav na evropsko naravoslovno olimpijado.

Kot gostiteljica pa ima Slovenija pravico še do dveh dodatnih ekip na olimpijadi, ki pa bosta na tekmovanju nastopali izven konkurence. V njih pa bosta tudi dijakinji Srednje šole Črnomelj Nina Težak in Urša Konda.

Evropska naravoslovna olimpijada je bila prvič organizirana leta 2003, Slovenija se je na posebno povabilo tekmovanju pridružila leta 2007. Lani je Slovenija na tekmovanju sodelovala šestič z dvema ekipama, ki so ju sestavljali najboljši tekmovalci z državnega tekmovanja iz znanja naravoslovja. Med 50 ekipami iz 24 držav sta naši ekipi na Danskem osvojili srebrno in bronasto medaljo. Letos bo tako Slovenija s svojimi tekmovalci sodelovala že dvanajstič. Do sedaj so slovenske ekipe na evropski naravoslovni olimpijadi osvojile 12 bronastih, sedem srebrnih in eno zlato odličje, so sporočili z ZOTKS.

B. B.