Zanimanje investitorjev ostaja veliko, občina bo širila cone

31.1.2018 | 15:00

V IPC Brezina je občina Brežice v minulih dveh letih prodala tri zemljišča.

Brežice - Ker so investitorji pokupili vsa razpoložljiva zemljišča v lasti občine, v Brežicah že načrtujejo širitev in posodabljanje svojih obrtnih in industrijskih con.

Občina Brežice je v letih 2016 in 2017 prodala pet zemljišč v OC Dobova in tri zemljišča v IPC Brezina, zdaj pa je zaradi zanimanja in povpraševanja potencialnih investitorjev že pripravila strokovno podlago za urejanje novih zemljišč. Predvidena je širitev OC Dobova, in sicer v obsegu 10,5 ha v smeri proti Mostecu ter ureditev neposredne cestne povezave med PC Slovenska vas in avtocestnim omrežjem.

Občina je leta 2016 kot dodatno spodbudo razvoja podjetništva objavila javni razpis za subvencioniranje nakupa zemljišč v obrtnih in poslovnih conah v občini. Subvencionirala je od 30 do 40 odst. vrednosti zemljišča, investitorji, ki so se odločili za nakup zemljišč, so lokalni podjetniki, ki želijo širiti svoje dejavnosti, sporočajo iz občine.

B. B.